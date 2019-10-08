Алибасов проиграл суд против «Крота» и «Ашана»

Москва, 8 октября. Продюсер Бари Алибасов проиграл суд против производителя моющего средства «Крот» и сети гипермаркетов «Ашан», передает из Пресненского суда Москвы корреспондент Федерального агентства новостей.

Заседание суда по иску Алибасова против «Крота» и «Ашана» началось с целого списка ходатайств, которые озвучивала сторона обвинителя. Суд одобрил лишь несколько из них, в частности, приобщил к делу чек о покупке помощником продюсера моющего средства, которым звезда отравился. Несмотря на то, что на предыдущем заседании суд потребовал участия третьей стороны — Роспотребнадзора, было принято решение проводить встречу без представителей ведомства.

Истец подавал запрос в австрийскую клинику, чтобы выяснить, сколько будет стоить его лечение. Курс восстановления здоровья продюсера за рубежом оценили в более 133 тысячи евро.

После того, как каждая из сторон озвучила свою позицию по делу, судья удалился для вынесения решения. Как стало известно позже, иск продюсера отклонен.

Напомним, Алибасов был госпитализирован в начале июня после того, как выпил очиститель для труб «Крот», перепутав его с соком. Продюсер оценил нанесенный ему ущерб в 100 миллионов рублей и выдвинул обвинения не только против производителя средства, но и против «Ашана», где товар был приобретен. По его словам, любой человек мог перепутать чистящее средство с соком, в том числе и ребенок, который не умеет читать.