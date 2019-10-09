Россия обошла США и Китай по уровню развития энергетики

Россия является самодостаточной энергетической сверхдержавой, в которой выдержан точный баланс между объемами производства энергоресурсов и внутренними потребностями страны, а также обеспечены доступные цены на энергопродукты для потребителей.

Об этом свидетельствуют результаты комплексного анализа показателей развития энергетики десяти ведущих государств мира, проведенного экспертами Федерального агентства новостей на основе данных официальных источников.

В перечень анализируемых стран, помимо России, вошли ведущие экономики планеты — лидеры по уровню ВВП из различных макрорегионов: Китай, Япония, Индия, США, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Италия.

В целях объективности и полноценности исследования рассматривались не только абсолютные значения ключевых энергетических показателей, но и их соотношение с внутренними потребностями стран, а также стоимость основных энергоресурсов.

Общие энергетические показатели

Наш первый индикатор, «Производство первичной энергии по всем видам», характеризует объемы добычи и использования всех известных видов энергоносителей, включая невозобновляемые источники (нефть, газ, уголь и др.) и возобновляемую «альтернативу» (энергия солнца, ветра, приливов и отливов). Этот показатель позволяет сделать вывод об обеспеченности того или иного государства собственными энергетическими ресурсами.

Россия является здесь одним из лидеров мирового рынка, уступая лишь кратно превосходящим ее по количеству жителей Китаю и США. Аутсайдером рейтинга в этом случае стала Италия.

«Общее предложение первичной энергии на душу населения» — это совокупный объем энергоносителей с учетом импорта и за вычетом вывезенных на экспорт энергоресурсов, разделенный на количество жителей в стране. Этот показатель демонстрирует обеспеченность граждан государства как собственными, так и приобретенными энергоресурсами.

По этому индикатору Россия также входит в тройку призеров, с незначительным отрывом уступая североамериканцам. Наименьший объем первичных энергоносителей на одного человека приходится на Индию.

Оба показателя, согласно стандартам Международного энергетического агентства и Организации экономического сотрудничества и развития, измеряются в тоннах нефтяного эквивалента (тнэ). Эта условная единица измерения равна количеству энергии, выделяющемуся при сжигании одной тонны нефти, и служит для сравнения больших объемов энергии, получаемых из разных источников.

В свою очередь, деление общего объема первичного энергоснабжения страны на объемы производства ею вторичных энергоносителей (электроэнергии, мазута, механической работы и других) дает представление об уровне энергетической самодостаточности или, наоборот, зависимости страны. Этот показатель называется «Энергетическая самостоятельность государства» и измеряется в процентах.

Анализ этого показателя позволяет сделать вывод об абсолютной самодостаточности российской энергетики и ее лидерстве по этому индикатору среди остальных стран мира. Последнее место занимает нищая природными богатствами Япония с коэффициентом самостоятельности почти в 20 раз меньшим, чем у Российской Федерации.

Электроэнергия

Электроэнергия является основным видом вторичных энергоносителей. Как известно, электрогенерирующие источники — это объекты критической инфраструктуры, необходимой для функционирования как производственных и административных объектов, так и социальных учреждений, а также жилья. Они обеспечивают нормальные условия проживания граждан.

Объемы «Производства электроэнергии» и «Потребления электроэнергии на душу населения» отражают обеспеченность государства и его граждан важнейшим вторичным энергоресурсом.

Лидером по первому показателю является демонстрирующий бурный рост производства и имеющий почти полтора миллиарда жителей Китай, а по второму — Канада, где при относительно высоком уровне развития энергетики и обилии энергоресурсов отсутствует проблема перенаселения.

Наименьшее значение объемов производства электроэнергии имеет Италия, а худший результат, с точки зрения потребления электричества на душу населения, как и в случае с количеством первичных энергоресурсов на человека, продемонстрировала Индия.

Анализ «Стоимости электричества» в разных странах наглядно демонстрирует ее доступность для потребителей. Так, самой недорогой электроэнергией могут похвастаться жители Российской Федерации, Индии и Китая. Тогда как с самыми большими расходами на электричество вынуждены мириться жители Германии.

Отдельно была проанализирована процентная «Доля ядерной энергетики» в общем производстве электроэнергии. Этот вид выработки электричества остается наиболее перспективным, с точки зрения небольших производственных затрат и минимального влияния на окружающую среду — разумеется, при условии соблюдения необходимых правил безопасности.

Первое место здесь занимает Франция, сделавшая ставку на АЭС еще в середине XX века. В противоположном конце списка расположилась Италия, где к 1990 году была полностью прекращена работа ядерных реакторов.

Органические ископаемые

Проанализировал ФАН и параметры добычи и переработки основных видов энергетических ископаемых: угля, нефти и природного газа. В каждом таком случае отдельно рассматривалось торговое сальдо той или иной страны, то есть разница между объемами экспорта и импорта тех или иных полезных ископаемых.

Положительное сальдо, когда количество экспортируемого топлива превышает количество импорта, свидетельствует об энергетической стабильности государства и обеспечивает доходную часть национального бюджета. Отрицательное сальдо, напротив, говорит о риске энергетической зависимости и финансовой нестабильности для государства.

Во всех трех случаях — при анализе торгового сальдо по углю, нефти и газу — в лидерах оказалась Россия. Аутсайдеры при этом различаются: наиболее зависимым от импорта угля и нефти оказался Китай, а от закупок иностранного газа — Япония.

Сопоставление нефтяного и газового сальдо различных стран укажет внимательному глазу закономерности мировой торговли — в том числе, основных покупателей российских энергоресурсов.

В случае с нефтью ФАН ввело два дополнительных критерия. Первый — это абсолютные объемы «Нефтепереработки», которые интересно сравнить с «Производством сырой нефти» тем или иным государством.

Второй, «Стоимость бензина», является интегральным показателем, который во многом обуславливает остальные цены в стране. По объемам нефтепереработки и производства сырой нефти лидирует США. Самые неутешительные показатели производства сырой нефти у Японии, нефтепереработки – у Франции.

Самый дешевый бензин из всех стран в нашем рейтинге заливают в баки своих автомашин жители России, тогда как самый дорогой приходится покупать на итальянских бензоколонках.

Очевидный вывод: Россия — впереди

Анализ всех этих показателей позволил составить максимально полный срез энергетической обеспеченности важнейших стран мира. Можно убедиться, например, что в топливно-энергетическом балансе КНР преобладает угольное топливо, используемое на тепловых электростанциях. Или что недавняя «единственная сверхдержава» США не в состоянии обеспечить даже собственную энергетическую самостоятельность — этот показатель не дотягивает у Америки даже до 100%

В свою очередь, Соединенные Штаты и Китай удерживают первые позиции по абсолютным показателям добычи электроэнергии, однако имеют серьезные диспропорции по некоторым другим критериям и при этом проигрывают России по уровню стоимости электричества и бензина.

Стоит также отметить, что «экономическое чудо» Японии не затронуло сферу энергетики: лишенная сколь-нибудь серьезных запасов нефти и газа страна не смогла обеспечить безопасное развитие атомной энергетики (вспомним «Фукусиму») или альтернативных возобновляемых источников.

При этом компанию Стране восходящего солнца в правой части итоговой таблицы ФАН, где расположились наихудшие значения по всем показателям, составили все взятые для сравнения страны Старого Света. Включая лидирующую в сфере атомной энергетики Францию, но проигрывающую при этом России, США и Канаде по всем остальным ключевым показателям энергетической стабильности.

Как видно из нашей таблицы, Российская Федерация является единственным развитым государством на планете, у которого практически отсутствуют дисбалансы в энергетике. Наша страна имеет превосходное соотношение экспорта и импорта органических ископаемых, позволяющее ей зарабатывать сотни миллиардов каждый год. Это, среди прочего, дает возможность гражданам РФ платить значительно меньше других жителей Земли за топливо, отопление и свет. При этом мы стоим вне конкуренции по важному показателю энергетической самодостаточности, имеющему геополитический подтекст.

Лидерство России в мировом энергетическом балансе планеты, сведенном ФАН, подтверждает впечатляющий уровень развития ее добывающей промышленности и подтверждает ответственную социально-экономическую политику, проводимую в интересах ее граждан.