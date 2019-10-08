Резервный спутник ГЛОНАСС досрочно введен в работу

Москва, 8 октября. Российский космический аппарат «Глонасс-М» досрочно выведен на орбиту. Об этом сообщает пресс-служба Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

Резервный спутник с системным номером 723, который ранее находился в орбитальном резерве, приступил к своей работе на четыре месяца раньше запланированного срока.

Российский космический аппарат номер 723 был выведен на околоземную орбиту в декабре 2007 года. Летом 2019 года спутник был переведен в орбитальный резерв.

Ранее сообщалось, что спутник номер 723 заменит космический аппарата под номером 717. В августе 2019 года стало известно, что спутник под номером 717 временно выведен из группировки для внепланового технического обслуживания. Данный спутник был выведен на орбиту в декабре 2006 года. Космический аппарат исправно работал на протяжении семи лет, что составляет почти два гарантийных ресурса.

Стоит отметить, что в состав российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС входят 27 космических аппаратов, 21 из которых используется по целевому назначению, один проходит летные испытания, еще два находятся в резерве. При этом для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы ГЛОНАСС необходимо 24 работающих спутника.