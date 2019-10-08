Казанская икона Пресвятой Богородицы замироточила в Москве

Москва, 8 октября. Казанская икона Пресвятой Богородицы несколько дней подряд мироточит в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором.

Храм расположен в центре Москвы. Увидеть своеобразное чудо может любой желающий.

Капли стекают по щекам Божией Матери, словно слезы. Однако протоиерей Михаил Немнонов успокоил посетителей: ничего дурного удивительное явление не предвещает.

«Слезы? Нет, она не плачет, что вы. Скорее, благословляет! — приводит его слова Daily Storm. — Нам кажется, что это знак приближения каких-то очень хороших событий!»

Журналисты, которые посетили храм, чтобы лично убедиться в происходящем, даже потрогали капли на иконе: действительно мокро, отмечают они. Вещество, которое называют «миро» не является ни водой, ни маслом, рассказывает очевидец.

Немнонов сообщил, что Казанская икона Пресвятой Богородицы была написана в XVII веке. Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором получил ее около 20 лет назад.

Протоиерей отметил, что это не первое чудо в стенах их храма. Ранее мироточили икона Божией Матери «Знамение» и икона Иоанна Предтечи. При этом он подчеркнул, что икона Иоанна Предтечи была бумажной.

«Так что в этом храме постоянно происходит что-то необыкновенное», — констатировал представитель храма.

В храм Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором в последние дни приходит особенно много посетителей. Они просят Пресвятую Богородицу о помощи в решении их проблем, а также здоровье для родных и близких.

В конце сентября икону флорентийского живописца эпохи Возрождения Чимабуэ случайно обнаружили в доме пожилой француженки.