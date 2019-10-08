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19:46 8 Октября 2019

Нобелевскую премию по физике присудили за «космические открытия». События дня. ФАН-ТВ

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Названы нобелевские лауреаты по физике

Нобелевскую премию по физике присудили за «космические открытия». События дня. ФАН-ТВ

В Стокгольме назвали очередных нобелевских лауреатов: вслед за физиологами награда дошла и до физиков. Присудили ее в буквальном смысле за «космические открытия». Причем в этом году успех разделили трое: половина приза досталась американо-канадскому ученому Джеймсу Пиблсу «за теоретические открытия в физической космологии». А вот вторую часть премии сообща получили швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело. Их отметили «за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды». В целом же речь идет о заслугах прошлых лет. Например, исследования Пиблса, как отмечает Нобелевский комитет, еще в 60-х заложили основы современных представлений о Вселенной, а именно — ее развития после Большого взрыва. Майор и Кело, в свою очередь, отличились в 1995-м, когда объявили о необычной на тот момент находке. За пределами Млечного пути (в созвездии Пегас) была обнаружена первая экзопланета у звезды солнечного типа. Открытие стало революционным для астрономии, и за ним последовали тысячи подобных. К слову, для нобелевских лауреатов из России и СССР премия по физике — наиболее частая награда. В разные годы ее получали такие мэтры науки, как Лев Ландау, Жорес Алферов, Виталий Гинзбург и другие. Последним из россиян успех праздновал Константин Новоселов (в 2010 году). В ближайшие дни «нобелем» также наградят химиков, писателей и экономистов. Всеобщее внимание в этом году приковано, конечно, к премии мира. Кстати, многие убеждены, что один из фаворитов (да еще и на своей родине) — 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг. Во всяком случае, ряд букмекеров ее шансы оценивают как весьма высокие.

Курды просят США не уходить из Сирии

Нобелевскую премию по физике присудили за «космические открытия». События дня. ФАН-ТВ

Турция еще не объявила старт операции в Сирии, но уже очевидно, что грядущие события могут повлиять не только на расстановку местных сил, но и на их политические взгляды. Курды из «Сирийских демократических сил» (это вооруженная оппозиция президента страны Башара Асада) призывают американцев остаться в регионе и спасти союзников. Дело в том, что под прицел Анкары, которая хочет создать на севере Сирии гуманитарную зону безопасности, попадают как раз ее противники — подконтрольные Штатам курды. Турция и США на эту тему вели долгие переговоры, но к единому мнению так и не пришли. Лишь к частичному согласию. Да, формально Вашингтон «турецкое вторжение» не поддержал, но по факту расчистил для него плацдарм, спешно покинув регион. Такого удара в спину курды, конечно, не ждали. Утешением для них, пожалуй, станут лишь твиты Дональда Трампа о том, что никто никого не предавал. Президент США, кстати, пригрозил разрушить турецкую экономику, если вдруг ему что-то не понравится. Но где именно проходит тонкая грань дозволенного, не объяснил.
«Операция, судя по всему, неизбежна, поскольку Турция все же смогла продавить Соединенные Штаты. В итоге американцы фактически самоустранились, и путь для атак против курдов открыт. В этой кампании Вашингтон как всегда преследует исключительно свои интересы, и если под эти интересы не подпадают его союзники, то он от них очень быстро избавляется», — говорит Андрей Онтиков, востоковед, публицист.
Еще накануне появились сведения о первых авиаударах Турции по сирийской Хасаке. Хотя Анкара, опять же, о военных действиях еще не объявила. И уж как бы «Сирийским демократическим силам» не пришлось переметнуться на сторону ненавистного им Асада. Власти Сирии, кстати, выступают против любых операций и нарушений ее суверенитета. Но, увы, Дамаск словно третий лишний на собственной земле.

Москва и Анкара договорились о расчетах в нацвалютах

Нобелевскую премию по физике присудили за «космические открытия». События дня. ФАН-ТВ

А вот у Турции и России повестка дня куда более спокойная. Страны, наконец, договорились о расчетах друг с другом в национальных валютах. Об этой новости рассказало наше министерство финансов. Документ подписали глава ведомства Антон Силуанов и его турецкий коллега Берат Албайрак. К использованию лиры и рубля стороны хотят перейти поэтапно. Примечательно, что отказ от доллара случился сразу же на следующий день, как президент США Дональд Трамп пригрозил угробить турецкую экономику. Хотя о том, что работа над соглашением почти завершена, было известно еще месяц назад на встрече российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Сделка предполагает расширение финансовой инфраструктуры (в частности, это касается приема российских карт «МИР» в Турции). Москва и Анкара рассчитывают, что договор приведет к усиленному взаимодействию банков, привлекательности нацвалют для компаний и в целом является важным шагом для двусторонних отношений.