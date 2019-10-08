Нобелевскую премию по физике присудили за «космические открытия». События дня. ФАН-ТВ

В Стокгольме назвали очередных нобелевских лауреатов: вслед за физиологами награда дошла и до физиков. Присудили ее в буквальном смысле за «космические открытия». Причем в этом году успех разделили трое: половина приза досталась американо-канадскому ученому Джеймсу Пиблсу «за теоретические открытия в физической космологии». А вот вторую часть премии сообща получили швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело. Их отметили «за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды». В целом же речь идет о заслугах прошлых лет. Например, исследования Пиблса, как отмечает Нобелевский комитет, еще в 60-х заложили основы современных представлений о Вселенной, а именно — ее развития после Большого взрыва. Майор и Кело, в свою очередь, отличились в 1995-м, когда объявили о необычной на тот момент находке. За пределами Млечного пути (в созвездии Пегас) была обнаружена первая экзопланета у звезды солнечного типа. Открытие стало революционным для астрономии, и за ним последовали тысячи подобных. К слову, для нобелевских лауреатов из России и СССР премия по физике — наиболее частая награда. В разные годы ее получали такие мэтры науки, как Лев Ландау, Жорес Алферов, Виталий Гинзбург и другие. Последним из россиян успех праздновал Константин Новоселов (в 2010 году). В ближайшие дни «нобелем» также наградят химиков, писателей и экономистов. Всеобщее внимание в этом году приковано, конечно, к премии мира. Кстати, многие убеждены, что один из фаворитов (да еще и на своей родине) — 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг. Во всяком случае, ряд букмекеров ее шансы оценивают как весьма высокие.

Курды просят США не уходить из Сирии

Турция еще не объявила старт операции в Сирии, но уже очевидно, что грядущие события могут повлиять не только на расстановку местных сил, но и на их политические взгляды. Курды из «Сирийских демократических сил» (это вооруженная оппозиция президента страны Башара Асада) призывают американцев остаться в регионе и спасти союзников. Дело в том, что под прицел Анкары, которая хочет создать на севере Сирии гуманитарную зону безопасности, попадают как раз ее противники — подконтрольные Штатам курды. Турция и США на эту тему вели долгие переговоры, но к единому мнению так и не пришли. Лишь к частичному согласию. Да, формально Вашингтон «турецкое вторжение» не поддержал, но по факту расчистил для него плацдарм, спешно покинув регион. Такого удара в спину курды, конечно, не ждали. Утешением для них, пожалуй, станут лишь твиты Дональда Трампа о том, что никто никого не предавал. Президент США, кстати, пригрозил разрушить турецкую экономику, если вдруг ему что-то не понравится. Но где именно проходит тонкая грань дозволенного, не объяснил.

«Операция, судя по всему, неизбежна, поскольку Турция все же смогла продавить Соединенные Штаты. В итоге американцы фактически самоустранились, и путь для атак против курдов открыт. В этой кампании Вашингтон как всегда преследует исключительно свои интересы, и если под эти интересы не подпадают его союзники, то он от них очень быстро избавляется», — говорит Андрей Онтиков, востоковед, публицист.

Еще накануне появились сведения о первых авиаударах Турции по сирийской Хасаке. Хотя Анкара, опять же, о военных действиях еще не объявила. И уж как бы «Сирийским демократическим силам» не пришлось переметнуться на сторону ненавистного им Асада. Власти Сирии, кстати, выступают против любых операций и нарушений ее суверенитета. Но, увы, Дамаск словно третий лишний на собственной земле.