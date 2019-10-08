Военный эксперт назвал главные преимущества комплекса «Палантин-К»

Новейшее средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин-К» впервые было продемонстрировано широкой публике. В Сети и в эфире телеканала «Звезда» появилось видео с учений на полигоне «Лужский» в Ленинградской области. Федеральное агентство новостей спросило у военного эксперта, насколько хорошим вышло данное оружие.

«Палантин-К» — единственный в своем роде комплекс РЭБ, позволяющий вести радиоэлектронную разведку, подавлять существующие и перспективные системы связи противника, дезориентировать цели в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также создавать помехи его сотовой и транкинговой связи.

«На данный момент у стран Запада нет подобного оружия, способного осуществлять все эти функции одновременно. Чтобы получить совокупный оборонительный эффект, сравнимый с «Палантином-К», их силам придется выставить сразу несколько видов вооружения такого типа», — заявил в беседе с ФАН полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Система имеет большие перспективы для использования в современных военных конфликтах, где участие человека все больше становится дистанционным. Как тут не вспомнить знаменитую атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, что привело к уменьшению добычи черного золота в этой стране вдвое. По словам Виктора Мураховского, «если бы система безопасности, применявшаяся при обороне этих объектов, была оборудована комплексом «Палантин-К», нападение беспилотников, так сильно ударившее по нефтяной промышленности саудитов, однозначно бы провалилось».

«Палантин-К» используется при обороне сирийской авиационной базы «Хмеймим». С его помощью были сбиты как «самопальные дроны» Исламского государства1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ), так и дроны «иностранные» (предположительно турецкого и израильского происхождения).

1 Организация запрещена на территории РФ.