Доктор Мясников дал рекомендации по профилактике гриппа

Москва, 8 октября. Главный врач московской клинической больницы №71 Александр Мясников дал жителям России рекомендации по профилактике и методам лечения гриппа.

По словам врача, грипп является особо опасной инфекцией, и отсутствие профилактики может привести к летальному исходу.

«Ежегодно умирают тысячи и десятки тысяч людей, об этом надо помнить. Точной цифры мы не знаем, потому что статистика идет от верифицирования вирусологического диагноза», — отметил глава медучреждения.

По мнению эксперта, грипп вылечить нельзя. Именно поэтому для организма крайне важна профилактика болезни.

«Предотвратить грипп помогут только прививки, они нужны всем. Особенно детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями и пожилым. Грипп, если и не 100% предотвращается прививкой, а процентов на 60, то осложнения от гриппа предотвращаются на 40%», — рассказал Мясников в интервью "ПолитЭксперту".

Врач сообщил, что в их клинической больнице от гриппа не умер ни один привитый человек, в отличие от непривитых пациентов.

За первый месяц кампании 2019 года по вакцинации в Москве более 1,5 миллиона жителей сделали прививку от гриппа. Власти подчеркивают, что для лучшего эффекта вакцинации необходимо делать прививки до начала эпидемиологического сезона.