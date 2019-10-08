В Сети назвали самый хитрый способ уложить ребенка спать

Вашингтон, 8 октября. Американка Джессика Д'Энтремонт рассказала о хитром способе уложить детей спать. В Сети лайфхак Д'Энтремонт сочли по истине гениальным.

Д'Энтремонт рассказала, что является мамой двух дочек. Уложить детей спать – это настоящая проблема, призналась женщина. Однако она нашла хитрое решение, как быстро заставить детей спать.

По словам Д'Энтремонт, недавно она купила детям пижамы, которые светятся в темноте. При этом она рассказала дочерям, что пижамы нужно «заряжать» перед сном, для этого нужно спокойно и неподвижно лежать при включенном свете. Теперь подготовка ко сну занимает намного меньше времени, а дети засыпают куда быстрее, рассказала Д'Энтремонт.

«И мне даже не стыдно», — призналась женщина.

Запись Д'Энтремонт моментально разлетелась по Сети. Пост набрал 206 тысяч лайков и 124 тысячи репостов. Многие пользователи сочли находку гениальной.

«Чувствую, мы этим воспользуемся», — написала Rhys Goudie.