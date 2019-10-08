На Украине хотят начать расследование против Зеленского

Киев, 8 октября. Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины с просьбой начать расследование против президента Украины Владимира Зеленского.

Депутат возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко партии обратил внимание на высказывание Зеленского в июльском разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом. В разговоре Зеленский назвал нового генпрокурора Руслана Рябошапку «на 100 процентов своим человеком».

Гончаренко отметил, что закон гарантирует независимость прокурора. В словах Зеленского депутат увидел нарушение уголовного кодекса по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». Гончаренко обратился в ГБР с требованием начать расследование против Зеленского.

«Не может президент страны обещать кому бы то ни было, что дело будет расследовано или что он поручит генеральному прокурору что-то сделать. Мы все-таки живем в демократической, а не монархической стране», — написал Гончаренко в Facebook.

Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле текущего года. Федеральное агентство новостей перевело разговор Трампа и Зеленского на русский язык.

В ходе переговоров Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. В свою очередь Зеленский пообещал изучить детали данного дела, отметив, что расследование в отношении Хантера Байдена будет максимально открытым. В этот же день Конгресс США начал процедуру импичмента Дональда Трампа.