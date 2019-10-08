Боевики ПНС в войне против ЛНА используют тактику ИГИЛ

Верные так называемому Правительству национального согласия (ПНС) и его лидеру Файезу Сараджу боевики практически ничем не отличаются от террористов ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ). Что общего между подручными триполийских властей и самой бесчеловечной террористической организацией — читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

ШКОЛЫ И МЕЧЕТИ КАК ПРИКРЫТИЕ И ОПОРНЫЙ ПУНКТ

Один из пользователей социальной сети Facebook публиковал видео, на котором показано, как школа Арабского единства в районе Алад-Талис, к востоку от Азизии, усилиями боевиков превратилась в опорный пункт банд ПНС. Более того, для создания дополнительных огневых точек в стенах без окон террористами были сделаны проломы.

Это далеко не первое здание гражданской инфраструктуры, которое под свои нужды адаптировали боевики ПНС. По всей территории, подконтрольной властям Триполи, в мечетях и больницах размещаются склады оружия и боеприпасов, штабы для переговоров и оборудуются позиции.

Так, например, больница в Таджуре и одна из мечетей в Триполи используются для хранения оружия и военных транспортных средств террористов. Об этом также есть свидетельства в социальных сетях.

Сирийские флешбэки

Террористы используют важные объекты гражданской инфраструктуры, рассчитывая, что противник не станет наносить авиационные и артиллерийские удары по школам, больницам и мечетям, понимая их значимость для мирных жителей.

Аналогичную ситуацию можно было наблюдать и в Сирии, где аналогичной тактики придерживались террористы запрещенных в РФ «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (организация запрещена в РФ). Так, например, можно вспомнить школу в городе Идлиб, во дворе которой до сих пор проходят показательные казни мирных граждан.

Пытки и издевательства

До освобождения Алеппо, в 2015 году одну из местных школ террористы ИГИЛ превратили в свою тюрьму, а в Великой мечети Алеппо были проложены траншеи и пробиты тоннели, в части помещений был организован склад боеприпасов, а другая часть — в тюрьму, где пытали мирных жителей.

Пытками мирных жителей занимаются и триполийские бандиты, что является еще одной их общей чертой с террористами в Сирии. Ранее ФАН уже сообщало о появившейся в Сети видеозаписи, которая подтверждает, что боевики ПНС пытают и издеваются над гражданскими.

Опора на радикальных исламистов

Примечательно, что, как в свое время «Исламское государство», Правительство национального согласия поддерживает еще одна запрещенная в России организация — «Братья-мусульмане»1 (организация запрещена в РФ). Именно они считаются сподвижниками Файеза Сарраджа, что дает им права творить беззаконие на территориях ПНС.

Федеральное агентство новостей уже сообщало о холоднокровном и дерзком убийстве мирного жителя сыном шейха «Братьев-Мусульман» Абдулы-Раззаки аль-Башти. Более того, бандит, перед тем как на глазах у многочисленных свидетелей выстрелить в ни в чем не повинного гражданского, обокрал его. Стоит ли говорить, что за свое преступления сын одного из главарей «Братьев-мусульман» скорее всего не понесет никакого наказания.

Бандиты на территориях, подконтрольных ПНС, все больше и больше показывают свою истинную суть и схожесть с боевиками признанных всем миром террористических организаций. Однако ни ООН, ни страны Запада не торопятся прекратить поддержку Правительства национального спасения, поскольку приспешники Сараджа контролируют нефть и оплачивают свою легитимность. Единственная сторона в этом конфликте, которая выступает против террористического режима ПНС, — это Ливийская Национальная Армия во главе с Халифой Хафтаром.

1 Организация запрещена на территории РФ.