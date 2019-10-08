Тедеско планирует позвать в «Спартак» нового игрока

Москва, 8 октября. Немецко-итальянский тренер Доменико Тедеско, который в скором времени может возглавить московский футбольный клуб «Спартак», думает над приглашением игрока «Шальке».

По информации Федерального агентства новостей, Доменико Тедеско возглавит команду «бело-красных» до конца текущей недели. В настоящее время тренер достиг договоренностей с российским клубом и планирует в ближайшее время урегулировать свои контрактные обязательства перед немецким «Шальке».

Одним из первых решений 34-летнего тренера на новом посту может стать смена командного состава. Так, Тедеско планирует пригласить в «Спартак» одного из подопечных — хавбека Набиля Бенталеба.

24-летний полузащитник сборной Алжира стал игроком немецкого клуба летом 2017 года, когда Тедеско возглавил «Шальке». Трансфер спортсмена обошелся команде в 19 миллионов евро, ранее молодой человек входил в состав «Тоттенхэма».

«Шальке» — профессиональный немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, один из самых титулованных команд страны.

Олег Кононов был уволен с поста футбольного клуба «Спартак» после того, как команда уступила в домашнем матче «Оренбургу» со счетом 1:2. Временно исполняющим обязанности главного тренера московской команды «бело-красных» стал Сергей Кузнецов, который входил в состав тренерского штаба клуба.