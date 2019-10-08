Собянин проконтролировал ход благоустройства Парка Победы

Москва, 8 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства Парка Победы на Поклонной горе.

Собянин отметил, что Поклонная гора является одним из любимых мест жителей и гостей столицы. Почти 10 миллионов человек посещают это место ежегодно.

«В следующем году мы отмечаем 75-летие Победы, — напомнил глава города, — значит Поклонную гору, Парк Победы надо привести в порядок, поэтому здесь развернуты масштабные работы».

На данный момент строители восстанавливают брусчатку и перекладывают инженерные сети. Рабочим еще предстоит благоустроить центральную аллею и площадь у Центрального музея Великой Отечественной войны. На данный момент эта часть парка закрыта, но к музею можно пройти специально продолженными обходными путями.

Специалисты также займутся вопросом архитектурно-художественной подсветки территории и ее наружного освещения. Будут восстановлены все лестницы и дорожки, а также будут проведены реставрационные работы.

2 октября Собянин открыл Первый апелляционный и Второй кассационные суды общей юрисдикции на Верейской улице.