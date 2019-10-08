Экономист объяснил, зачем Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

Турция и Россия, проводя расчеты в национальной валюте, обезопасят себя от заморозки движения денег со стороны США и Европейского союза. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Расчеты в нацвалютах

Министерством финансов Российской Федерации и министерством казначейства и финансов Турции было подписано соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Об этом сообщил российский Минфин.

Сообщается, что документ направлен на «расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами двух стран».

Главной целью Минфин называет увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Москвой и Анкарой, а также создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности национальных валют для компаний. Кроме того, турецкими и российскими эмитентами будут развиваться инструменты выпуска долговых ценных бумаг на рынках двух государств для повышения уровня ликвидности нацвалют.

«Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией», — говорится в сообщении.

Снижение рисков

Как отметил Андрей Хохрин, Турция входит в пятерку крупнейших внешнеторговых партнеров России. И единственная из этой пятерки, с которой расчеты проводятся исключительно в валютах третьих стран.

«Так что переход на расчеты в нацвалютах — шаг предсказуемый и естественный. Это и удешевление самих расчетных операций за счет формирования стоимости сделок через кросс-курсы валютного обмена, и повышение авторитета обеих валют. Это и фактор снижения их волатильности. А главное — это снижение расчетного риска», — пояснил Андрей Хохрин.

Эксперт напомнил, что и Россия, и Турция имеют сложные отношения с США и ЕС, в первую очередь с США. И проведение сделок в евро или долларах подвергает стороны риску заморозки или отмены движения денег.

«Другое дело, лиры в России имеют меньший спрос, чем доллары и евро, рубли в Турции. Так что просто декларировать готовность рассчитывать в них сделки — это еще не начало самих расчетов. Пока речь пойдет о сделках только между госкомпаниями и в рамках государственных проектов», — заключил Андрей Хохрин.

Товарооборот между Турцией и РФ по итогам 2018 года вырос на 16%, достигнув 25,5 миллиарда долларов.