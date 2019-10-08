Зеленского поставили перед выбором между презрением Запада и новым Майданом

В центре украинской столицы продолжаются акции протеста. Митингующие требуют отказаться от подписанной в начале октября контактной группой в Минске «формулы Штайнмайера» и отменить запланированное разведение ВСУ и Народной милиции республик Донбасса.

В интервью Федеральному агентству новостей украинский политолог Тарас Черновол заявил, что настроения в обществе крайне накалены. Если президент Украины Владимир Зеленский не прислушается к требованиям киевских митингующих, страну может ожидать мощная волна протестов, считает собеседник ФАН.

Нелегитимный Штайнмайер

— Тарас Вячеславович, следует ли Украине ожидать масштабного Майдана, как это было в 2014 году?

— Давайте вспомним, как начинался Евромайдан в 2014 году. Сначала на митинги в поддержку евроинтеграции на площадь Независимости выходило до ста человек. Потом был большой митинг, на котором партии решили покрасоваться. Партийных флагов тогда было больше, чем членов партии. Реальный Майдан начался после избиения студентов.

— Сейчас ситуация отличается?

— Да. Представитель контактной группы от Украины Леонид Кучма что-то подписал. Кроме того, выясняется, что закон об особом статусе Донбасса будет не на три года, а навсегда. Угроза в том, что формула Штайнмайера предусматривает ужасную вещь: выборы должны пройти в Донбассе до прекращения огня, до выведения (воображаемых. — Прим. ФАН) российских войск, до разоружения боевиков (бойцов народной милиции ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН), до остановки деятельности фейковых органов власти (имеются в виду законно избранные власти народных республик. — Прим. ФАН).

Выборы должны пройти в той ситуации, которая имеется сейчас. Хоть сегодня бери и проводи там выборы. Когда Зеленский рассказывает, что не проведут никаких выборов до того, пока не уйдут русские (воображаемые российские войска. — Прим. ФАН), он сам себе противоречит. Он признал, что выборы будут проводиться без какой-либо гарантии того, что российские войска уйдут. Именно это и предусматривается формулой Штайнмайера.

Так вот, на сегодняшний день есть только слова и подпись под не очень-то легитимным документом с не очень ясными последствиями. И сейчас на майдан вышло в разы больше людей, чем в начале Евромайдана, из разных слоев общества. И они действуют активнее и жестче, чем тогда.

Спираль истории

— В чем еще отличие нынешних протестов от событий 2014 года?

— Воскресная акция была не такой масштабной, как первая воскресная акция в 2013 году. Но важно учитывать, что она прошла по гражданской инициативе, без партийных флагов. То есть уровень готовности Майдана на сегодняшний день в 4—5 раз выше, чем в предыдущие времена. В свою очередь, уровень ответа власти на эту инициативу еще более глупый, чем это было в 2013 году.

— Почему?

— Власть в лице главы офиса президента Украины Андрея Богдана начала рассказывать, что эти люди вышли на майдан «за 400 гривен». Да там же половина людей, которые вышли, — бойцы АТО. Им не нужны эти деньги. Власть ведет себя так же, как вели себя экс-премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-президент Виктор Янукович.

Главное отличие — сейчас уверенности в том, что нынешняя власть бросит на усмирение Майдана спецназ, гораздо меньше, потому что для нее это рискованно. Но есть вероятность того, что будут задействованы российские провокации. Россияне научились на втором Майдане, что просто так такие народные выступления не погаснут. Вероятность того, что третий Майдан разгорится, велика. В 2013 году обстоятельства были другими.

— Общество в 2013 году было не разогрето?

— В некоторой степени вы правы. Если бы «беркутовцы» не разогнали тогда студентов, можно было бы тянуть это бесконечно, фразами вроде «мы еще вернемся к евроинтеграции, мы лишь приостановили ее» и так далее. Майдан рассыпался бы и разошелся, если бы его так не «раздраконили».

А сейчас людей, которые вышли на площади, возмущает сам факт отведения украинских войск. С нарушением любых принципов безопасности покинуть свои хорошо подготовленные укрепления и бросить их в чистом поле? На зиму? Под стволы боевиков (бойцов народных республик. — Прим. ФАН)? На эти укрепления ведь больше миллиарда ушло! Это и вызывает волну возмущения.

Путин, Меркель и Макрон

— Какие пути выхода из кризиса вы видите?

— Если разведения войск не произойдет, то Россия начнет делать демарши и давить на Зеленского, совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Если же Зеленский пойдет на разведение войск, появится очень большая вероятность старта реального «майдана». Который будет гораздо более жестоким, потому что будет иметь военизированную составляющую. Вероятность того, что этот «майдан» разгорится быстрее и активнее, чем это было в 2014 году, высока.

И еще один момент. В 2013—2014 годах был сильным фактор «Антимайдана». Да, там были люди, которые участвовали в этом за деньги. Но там была часть людей из Донбасса и Крыма, которые ненавидели Майдан и ехали в Киев. Они были готовы выступить в защиту Януковича или, по крайней мере, против Майдана.

— Есть ли сегодня на Украине противовес протестным настроениям?

— Сейчас такой силы нет. Есть три четверти народа, которых называют «электоральным майданом», — это те, кто выбирал Зеленского и его партию «Слуга народа». Но сейчас они сохраняют нейтралитет. Эти люди не поддерживают сейчас реально президента. Они воевали против Порошенко, потому что устали от него, и им многое было обещано. Сейчас же они видят: ни одно обещание не выполняется, и они просто отходят в нейтралитет. Бороться они не будут.

Сколько осталось Зеленскому?

— То есть Зеленский может оказаться президентом Украины с наименьшим сроком правления?

— Если у него хватит ума сейчас дать задний ход и все затормозить, Зеленский останется у власти. Конечно, он не выполнит своих обещаний, и Россия начнет на него давить еще сильнее, и Запад от него отречется, и его не будут больше принимать нигде в мире. Но, по крайней мере, он сохранит власть, сможет долго крутить общественным мнением, рассказывать украинцам красивые слова вроде «я на самом деле и не собирался соглашаться на «формулу Штайнмайера», вы же знаете, какой я принципиальный». Это разрядит ситуацию. А вот если будут серьезные провокации, независимо от того, кто их устроит, то ответственность точно падет на Зеленского. Если Зеленский пойдет на жесткие действия по усмирению «майдана», то я не думаю, что ему будет очень легко после этого.

Напомним, в результате антиправительственных выступлений в Киеве и последовавшего за этим государственного переворота в 2014 году к власти на Украине пришли радикалы, что привело к гражданской войне на юго-востоке страны. Там были провозглашены независимые Донецкая и Луганская народные республики. В ответ власти страны объявили о проведении в Донбассе так называемой «Антитеррористической операции». Ее жертвами, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

Киев неоднократно необоснованно обвинял Москву в военном присутствии в Донбассе. Россия в ответ на голословные обвинения неоднократно подчеркивала, что не является стороной боевых действий на юго-востоке Украины и желает стране преодоления внутреннего кризиса.