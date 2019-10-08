Донбасс сегодня: «правосек» расстрелял бойца ВСУ, националисты формируют заградотряды

Донбасс, 8 октября. Запад Донецка находится под огнем тяжелых минометов. Националисты устроили поборы среди местного населения. Националист расстрелял бойца ВСУ на фоне политической ссоры. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В Донецке (поселок Старомихайловка) в ходе обстрелов ВСУ были повреждены и частично разрушены 20 домов на восьми улицах поселка. В Еленовке попаданием снаряда повреждены частный дом и автомобиль. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщает о том, что за сутки 7 октября зафиксировано 24 нарушения перемирия со стороны украинский формирований.

По территории республики Вооруженные силы Украины выпустили почти 300 боеприпасов из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, орудий боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Поборы националистов

Украинские националистические группировки, которые выступают против разведения сил и средств, и за продолжение военных действий, пытаются вовлечь в акции неповиновения мирных жителей подконтрольных ВСУ районов Донбасса. Прибывшие в зону действия ООС вооруженные националисты силой пытаются заставить местное население действовать по их требованиям.

Так, по словам представителя оборонного ведомства ДНР Рината Айгистова, в военную комендатуру Волновахи и Авдеевки за сутки поступило девять заявлений от населения городов с жалобами на незаконные действия прибывших группировок. Ими организованы сборы денежных средств от местных бизнесменов на нужды «заградотрядов», которые собираются занять передовые позиции, оставленные ВСУ.

В свою очередь официальные представители ЛНР и ДНР заявляют о готовности приступить к мероприятиям разведения сил и средств в районах населенных пунктов Петровское и Золотое, о чем проинформирована СММ ОБСЕ. Представительства республик в СЦКК заявили, что Народная милиция Донецка и Луганска готова приступить к выполнению разведения и как подтверждение указанному в среду будет запущена сигнальная ракета.

Армия Киева несет небоевые потери

В районе города Красногоровка между военными 28-й механизированной бригады ВСУ во время совместного распития алкоголя возник спор на политические темы. В результате один из рядовых, который ранее служил в «Правом секторе»1 (организация запрещена на территории РФ), схватил автомат и расстрелял своего оппонента. Раненый боец скончался, а его труп был обнаружен командирами только спустя сутки, сообщил спикер УНМ ДНР Ринат Айгистов.

В районе Авдеевки по указанию командования 92-й бригады ВСУ, бойцы занимались дооборудованием фортификационных сооружений. В процессе неосторожного обращения с минно-взрывным оборудованием произошел взрыв, в ходе которого двое военнослужащих получили ранения и доставлены в больницу. Командование бригад доложило в штаб ООС о том, что убитый и раненые пострадали во время обстрела со стороны ДНР.

1 Организация запрещена на территории РФ.