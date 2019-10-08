Экономист рассказал, как рубль прибавит в весе

При относительно благоприятном сценарии переговоров США и Китая рубль может прибавить в весе. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

Укрепление рубля

На открытии торгов рубль вырос к доллару и евро. Это следует из данных Московской биржи.

С утра курс американского доллара расчетами «на завтра» упал почти на 13 копеек к предыдущему закрытию до 64,8475 рубля. Курс единой европейской валюты к этому времени опустился на шесть копеек до 71,1950 рубля, также свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что страны, которые входят в ОПЕК+, согласовали продление договоренности по сокращению добычи сырья. На первое полугодие 2019 года сокращение было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей.

Точки соприкосновения

Как отметил Александр Тимофеев, на утренних торгах во вторник рубль укреплялся, но затем перешел к снижению за компанию с остальными рисковыми активами, включая нефть. Пара доллар и рубль в моменте коснулась локальных максимумов в районе 65,35 рублю, где подъем забуксовал на фоне отскока котировок Brent от четырехдневных минимумов.

«Перспективы российской валюты выглядят неплохо, и, как минимум, потенциал его падения ограничен, учитывая высокую вероятность применения дальнейших мер смягчения ФРС, которые будут снижать привлекательность доллара. Кроме того, спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) остается высоким, что подтверждает индекс гособлигаций RGBI, который обновляет исторические максимумы», — пояснил Александр Тимофеев.

Кроме того, эксперт напомнил о том, что во второй половине каждого месяца рубль поддерживает налоговый период. В более широком контексте поведение российской валюты будет зависеть от исхода предстоящих переговоров США и Китая, которые состоятся 10-11 октября.

«Сейчас обстановка между двумя странами снова накалилась, но, скорее всего, это такой тактический ход, взаимно подталкивающий стороны к уступкам в ходе широко ожидаемого диалога. Заключения полномасштабной сделки сейчас, безусловно, никто не ожидает, так что даже небольшого прогресса в отношениях Пекина и Вашингтона будет достаточно, чтобы приободрить высокодоходные активы», — добавил Александр Тимофеев.

По словам экономиста, отдавая себе отчет в последствиях этого противостояния, которые уже отражаются на самочувствии мировой экономики, оппоненты могут попытаться найти точки соприкосновения. Так, при относительно благоприятном сценарии рубль может обосноваться неподалеку от текущих уровней или даже немного прибавить в весе. В центре внимания остается отметка 65 руб.