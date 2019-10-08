Москва, 8 октября. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам первого экономического форума Россия — Африка. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства выразил надежду, что в ходе форума будут определены новые направления и формы кооперации, выдвинуты совместные инициативы, которые позволят вывести сотрудничество на качественно новый уровень, что послужит развитию экономики России и африканских стран и благополучию народов.

Путин подчеркнул, что форум не имеет аналогов в истории российско-африканских отношений. Президент РФ отметил, что за последние годы эти отношения заметно активизировались в различных форматах. Путин обратил внимание на хорошую динамику товарооборота и проекты в сферах добывающей промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

«Российские компании готовы предложить африканским партнерам свои научно-технологические наработки, опыт модернизации энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктуры», — добавил Путин.

Саммит и экономический форум Россия — Африка пройдут 23 и 24 октября 2019 года в Сочи. Саммит станет первым в истории российско-африканских отношений мероприятием, на которое приглашены главы всех государств Африки и руководители крупнейших региональных объединений и организаций.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова продолжать поддерживать страны Африки в укреплении антикризисного потенциала и ждет, что первый в истории саммит Россия — Африка будет способствовать стабилизации ситуации на континенте.