МИД РФ обвинил США в намеренной блокировке работы делегаций ООН

Нью-Йорк, 8 октября. США намеренно блокируют работу ряда делегаций в ООН, чтобы создать преимущество для себя, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел России Владимир Ермаков во время заседания первого комитета Генассамблеи ООН.

Ермаков напомнил, как часть членов российской делегации, которые должны были принять участие в сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы. Он отметил, что подобная ситуация произошла не только с Россией: по его данным, Вашингтон систематически не выполняет свои обязательства как принимающая сторона.

«Вашингтон взял на себя четкие обязательства обеспечивать максимально благоприятные условия для проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке, — констатировал российский дипломат, — а теперь и уже многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций».

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что секретариат ООН выразил обеспокоенность в связи с невыдачей американских виз представителям России, которые должны были принять участие в работе комитетов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.