Руководство «Динамо» не пришло к единому мнению по кандидатуре Луческу

Москва, 8 октября. Назначение Мирчи Луческу главным тренером московского «Динамо» является вполне возможным, однако среди руководителей клуба нет единого мнения относительно кандидатуры румынского специалиста.

По данным источника Федерального агентства новостей, ряд руководителей клуба хотят видеть у главным тренером команды российского специалиста с динамовским прошлым. При этом назначенный исполняющим обязанности главного тренера Кирилл Новиков может возглавить команду на постоянной основе, если клуб не сможет оперативно договориться с потенциальным новым наставником.

Луческу готов возглавить «Динамо», однако настаивает на достаточно длительном контракте - до лета 2022 года. К этому моменту бывшему тренеру «Зенита» будет уже 76 лет. Кроме того, специалист рассчитывает получить определенный карт-бланш на комплектование команды: речь идет не столько о больших суммах на трансферы, сколько о полномочиях влиять на трансферную политику клуба. В настоящий момент стороны взяли паузу в переговорном процессе.

Луческу известен по работе с донецким «Шахетром», петербургским «Зенитом» и сборной Турции, которую специалист покинул в начале текущего года.