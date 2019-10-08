Лауреаты Нобелевской премии получили награду спустя 24 года

Стокгольм, 8 октября. Нобелевскую премию по физике в 2019 году получили Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело за открытие нескольких тайн Вселенной. При этом исследования двух ученых признали лишь спустя 24 года.

Физик из США Пиблс был отмечен наградой за «теоретические открытия в области физической космологии», а швейцарские астрономы Майор и Кело – за «открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа». Примечательно, что последние сделали свое открытие еще в 1995 году, однако признания добились лишь спустя 24 года.

Ученые из Швейцарии обнаружили планету, вращающуюся вокруг звезды солнечного типа (51 Пегаса) вне Млечного Пути. С тех пор астрономы открыли более четырех тысяч экзопланет, но награда нашла своих героев лишь в 2019 году.

При этом специалисты говорят, что в мире науки — это нормальная практика.

«Требуется иногда, чтобы осознать значение того или иного открытия, время. Например, общая теория относительности. За нее Нобелевская премия вообще не была дана, хотя эта теория сейчас приложима ко всем процессам во Вселенной, начиная с инфляции», — сообщил телеканалу «360» заведующий отделом нестационарных звезд и звездной спектроскопии Института астрономии РАН Николай Чугай.

В 2019 году Нобелевская премия проходит в 118-й раз. Все имена победителей прозвучат в Стокгольме с 7 по 14 октября. Вручение наград состоится 10 декабря, в день смерти основателя премии — изобретателя Альфреда Нобеля. Лауреаты разделят между собой 9 миллионов шведских крон (около 914,5 миллионов долларов).