Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 8 октября.

Самолет начертил в небе над Лос-Анджелесом хештег VVP67, что, по мнению пользователей Сети, стало поздравлением Путина. Поздравление Путину появилось в небе над Голливудом.

Расследование Федерального агентства новостей о вмешательстве США в выборы в России вскрыло интересные факты об агенте ЦРУ Стивене Майкле Секстоне. Сотрудник посольства США Секстон мог заметать в ФБК следы американских денег — Михайлов.

РЖД с 1 января 2020 года сделают посещение туалетов на вокзалах с поездами дальнего следования бесплатным для всех. РЖД в 2020 году изменят правила посещения туалетов.

Концертный директор Заворотнюк Христов высказался по переводу актрисы в другую клинику. Представители Заворотнюк не комментируют информацию о тайной выписке актрисы.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крым до включения в состав УССР уже принадлежал России. Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о российских правах на Крым.

С пусковой платформы «Одиссей» уже сняли все иностранное оборудование. Российский плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США на Дальний Восток.

Авиасообщение с Грузией может быть восстановлено в ближайшее время, сообщил Леонид Калашников В Госдуме рассчитывают на возобновление авиасообщения с Грузией в ближайшее время.

Ученые из Нью-Йоркского университета установили, что дым вейпов вызывает рак легких у мышей. Ученые установили связь между дымом из вейпов и онкологией.

Кинологи составили рейтинг наиболее упертых и вредных пород собак, которые очень плохо поддаются дрессировке. Кинологи составили рейтинг самых «вредных» собак.