Госдума рассмотрит увеличение сроков аренды земли для огородничества

Москва, 8 октября. Законопроект об увеличении срока сдачи в аренду земли для сенокошения, выпаса животных и ведения огородничества внесен в Государственную думу.

Автором инициативы стали депутаты Самарской губернской думы. Они предложили внести изменения в Земельный кодекс РФ о сроках аренды земельных участков, предназначенных для выпаса животных, сенокошения и ведения огородничества.

На данный момент документы необходимо переоформлять каждые три года. Самарские депутаты убеждены, что срок сдачи земли в аренду необходимо увеличить до 10 лет.

Они пояснили, что чаще всего арендаторами таких участков выступают пенсионеры. Пожилым людям тяжело каждые три года заниматься переоформлением бумаг. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что одни и те же участки берут в аренду одни и те же арендаторы более трех раз, что в совокупности составляет более девяти лет.

«В связи с этим в целях рационального использования земельных участков законопроектом предлагается увеличить срок предоставления земельного участка в аренду гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества на срок до 10 лет», — приводит текст документа «Парламентская газета».

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил о намерении внести в Госдуму законопроект, который разрешает колониям и тюрьмам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сдавать производственные здания бизнесменам в аренду или безвозмездное пользование напрямую.