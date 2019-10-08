Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

76
0 Оставить комментарий

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Берлин, 8 октября. Американский истребитель F-16 потерпел крушение на западе Германии в округе Трир-Саарбург, федеральная земля Рейнланд — Пфальц. Об этом сообщила телерадиокомпания SWR3 со ссылкой на источники.

«На месте работают оперативные службы», — сообщает SWR3 со ссылкой на источник в полиции.

По данным СМИ, пилот успел катапультироваться. Крушение произошло вдали от населенных пунктов. По предварительным данным, на земле никто не пострадал. Недалеко от места крушения находится американская военная база.

Ранее американский истребитель F/A-18E разбился недалеко от военно-морской авиабазы China Lake в Калифорнии.

infox - new
Источник: SWR3
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров