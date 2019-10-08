В ДНР оценили угрозы заместителя Яроша в адрес Зеленского

Обмен любезностями между президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями националистических подразделений свидетельствует о нарастании противоречий в украинских элитах, которое, впрочем, вряд ли приведет к серьезным последствиям. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики Александр Матюшин, позывной Варяг, комментируя слова замкомандира «Украинской добровольческой армии» Андрея Гергерта, подчиненного бывшего лидера запрещенного в России «Правого сектора»1 Дмитрия Яроша.

«Заявления Гергерта показывают общую картину отношения радикальных украинских националистов к Зеленскому в деле укрепления центральной власти, — полагает Матюшин. — Напомню, что это не первый голос, поданный с такой интонацией, о неприемлемости взятых на себя Украиной обязательств по пробному отводу войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. «Помайданив» в Киеве, еще вчера в Золотое прибыл «белый вождь» Андрей Билецкий (командир полка «Азов». — Прим. ФАН) со своими сторонниками и также обещает мобилизовать тысячи боевиков на мнимую защиту этих населенных пунктов».

Собеседник ФАН заявил и о тесной связи радикальных националистов с высшими чиновниками и олигархами Украины.

«И если Билецкого связывает тесная и давняя дружба с министром МВД Арсеном Аваковым, завязавшаяся еще во второй половине нулевых в Харькове, то за спиной «Правого сектора» (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) явно прослеживается тень некоторых украинских олигархов, — объяснил Варяг. — Поэтому громкие заявления о вымышленной защите «украинских земель» и перманентный Майдан в Киеве говорят не столько о патриотичности националистов, сколько о нарастании противоречий среди украинской элиты и ее недовольстве нынешним президентом».

Что же касается силового противостояния между ВСУ и украинскими нацбатами, то, по мнению Матюшина, по ряду причин этого не случится.

«Дело в том, что Зеленского военные не особо уважают и очень часто саботируют его приказы как своего главнокомандующего, — отметил он. — Высшее военно-промышленное руководство, привыкшее наживаться на войне и военных заказах, не собирается прекращать войну и отказываться от многомиллионных «откатов». Поэтому могу предположить такой ход событий. Под давлением Украина все-таки отведет войска, но украинские националисты останутся в Золотом и будут продолжать провоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь, а когда военнослужащие ЛНР ответят на провокации, киевская власть вернет на исходные позиции свои войска».

Лейтенант НМ ДНР делает вывод о том, что в случае такого развития событий киевская власть окажется чиста перед мировым сообществом.

«Мол, «мы пробовали, не получилось». Украинские националисты как герои возвращаются назад, как герои, отстоявшие «свои земли», конфликт продолжается, украинские олигархи продолжают обогащаться на военных заказах, при этом выторговав себе новые привилегии», — подытожил он.

Напомним, 8 октября источники распространили заявление Гергерта, который пригрозил, что в случае отвода войск от линии соприкосновения в Донбассе в регионе появятся 20 тысяч боевиков.

«Мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек, — угрожает подчиненный командира УДА Дмитрия Яроша. — Через добровольцев прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена полная мобилизация, мы ни одного метра украинской земли не отдадим».

Отметим, что 1 октября официальный представитель Украины в Минске Леонид Кучма подписал документ, предполагающий в соответствии с так называемой «формулой Штайнмайера» отведение техники и вооружений от линии соприкосновения в Донбассе близ сел Золотое и Петровское.

1 Организация запрещена на территории РФ.