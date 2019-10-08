Заместитель Яроша пригрозил Зеленскому перебросить тысячи националистов в Донбасс

Киев, 8 октября. Боевики украинских националистических группировок займут позиции Вооруженных сил Украины в случае их отвода от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил заместитель командира «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт.

По его словам, «Украинская добровольческая армия» насчитывает более 20 тысяч человек, которые готовы продолжить «свою борьбу» после вывода подразделений ВСУ из Донбасса.

«Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек», — пояснил заместитель Дмитрия Яроша в эфире телеканала ATR.

Кроме того, Гергерт потребовал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что она позволит запустить «победные процессы в этой войне». Заместитель Яроша выразил уверенность, что Зеленский сможет достичь победы, только опираясь на армию, националистов и волонтеров.

Напомним, 7 октября в Донбассе должен был начаться отвод сил и средств от линии соприкосновения сторон. Первый этап разведения сил должен был состоятся в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, однако Киев отложил начало отвода сил из-за «нарушения перемирия». Позднее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев отложил отвод сил из-за нарушения режима тишины в Донбассе. В свою очередь представители оборонных ведомств ДНР и ЛНР сообщили о выполнении своих обязательств по разведению войск.