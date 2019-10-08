Лофты завоевали рынок недвижимости в России

Москва, 8 октября. Пространства типа лофт становятся все популярнее среди российских арендаторов недвижимости. За последние годы лофты стали модной тенденцией на рынке.

Эксперты в сфере продажи недвижимости утверждают, что их клиенты отдают предпочтение лофтам по нескольким причинам: креативное пространство, интересные соседи, а также новый стиль жизни. При этом арендаторы готовы заплатить за лофты больше, чем за квартиры.

Сейчас в столице России существует более 50 проектов разной степени готовности застройки апартаментов в стиле лофт. Примечательно, что около 20 из них — это объекты конца XIX — начала XX века, реконструированные в исторических районах Москвы.

При этом по большей части лофты представляют из себя пространство с высокими потолками, вторым светом, мансардой, камином, то есть тем набором деталей, которые не получится обустроить в привычном жилье.

Специалисты сообщают, что чаще всего жителями лофта становятся сотрудники бизнес-центров, которые хотят жить неподалеку от работы, а также владельцы креативных идей, которые обустраивают пространства под свой концепт.

Что касается аренды лофтов, то жилища сдаются со спросом. По словам Павла Малына, площадь размером 40 квадратных метров в среднем оценивается в 100 тысяч рублей за месяц, если помещение расположено между Садовым и Третьим транспортным кольцом.