Москва, 8 октября. Главные центры, которые причастны к подготовке к массовым беспорядкам в Москве в период выборной кампании, базируются в США, заявил глава временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Сенатор заявил о наличии у комиссии материалов о подготовке в Москве массовых беспорядков в период с 30 мая по 12 сентября 2019 года. По его словам, есть данные о намеренной подготовке беспорядков в столице.

«Массовые беспорядки, дискредитация выборов и всей политической системы России — это то, что требовалось от многих организаторов разного рода акций, которые прямо и косвенно связаны с разного рода деятелями, центрами за рубежом. Главные центры, у нас есть немало доказательств этого, находятся в Вашингтоне», — сказал руководитель сенатской комиссии.

Климов добавил, что иностранное вмешательство в дела России, в том числе в избирательную систему, — объективная реальность, которая имеет юридическое подтверждение и «зримое административно-финансовое обеспечение». В распоряжении членов комиссии оказались подстрекательные советы, как на незаконных акциях в столице использовать дымовые шашки, пиротехнику, как из подручных средств изготовить импровизированное оружие.

Член Совета Федерации дал поручение первому замглавы конституционного комитета Совфеда Людмиле Боковой от имени комиссии подготовить запрос в Следственный комитет.

Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству Запада в дела России через незаконные акции «оппозиции». Выяснилось, что сотрудник службы безопасности американского посольства Стивен Секстон перед акциями проводил в «Фонде борьбы с коррупцией» тренинги, на которых рассказывал, как надо вести себя на митингах и при задержании. К тому же посольство США в Москве разместило подробную информацию о несогласованной акции, которая прошла в Москве.