Японские ученые рассказали о влиянии грибов на развитие рака

Москва, 8 октября. Регулярное употребление в пищу грибов снижает риск развития рака простаты, пришли к такому выводу ученые из японского Университета Тохоку. Результаты работы исследователей опубликованы на официальном сайте вуза.

Японские исследователи на протяжении долгого времени следили за здоровьем более 36 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Ученые просили участников исследования заполнить анкеты, рассказать о рационе питания и наличии в нем грибов, а также о физической активности и вредных привычках.

Согласно результатам исследования, регулярное употребление грибов уменьшает риск развития рака простаты. Это касается в первую очередь мужчин старше 50 лет, чей рацион состоял из мясных и молочных продуктов с ограниченным потреблением овощей и фруктов.

Доцент факультета эпидемиологии Университета Тохоку Шу Чжан прокомментировал исследование своих коллег. Он напомнил, что грибы также богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.