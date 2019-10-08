Сирия, 8 октября. 1241 беженец вернулся в Сирию за сутки. 28 курдских бойцов дезертировали в турецкой провинции Шанлыурфа на границе с САР. Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с Турцией и в то же время поддержке курдов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций боевиков в Южном Идлибе; разминировали районы населенных пунктов Эль-Харра и Джасим в Даръа.

Курды: потеряли 28 бойцов, дезертировавших на сирийско-турецкой границе.

ВС Турции: осуществили вылеты над северными районами провинции Ракка; направили танковые войска к границе с Сирией.

Международная коалиция: продолжает поставлять снаряжение курдам в Хасаке.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщает о том, что в минувшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику (САР) с территории иностранных государств вернулся 1241 сириец. 416 из них прибыли из Ливана через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», расположенные на границах Дамаска и Хомса. Еще 825 человек перебрались через пункт пропуска «Насиб» на южной окраине Даръа. Как известно, беженцы получили возможность вернуться в САР, не опасаясь за свою жизнь и права, после зачистки их родных населенных пунктов от боевиков различных исламистских бандформирований. Напомним, территория Дамаска была освобождена в апреле 2018 года, тогда как Даръа и Эль-Кунейтра полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в июле прошлого года в результате операции «Базальт».

Между тем официальный Twitter-канал Минобороны РФ (mod.mil.rus) заявляет о том, что в провинции продолжаются работы по разминированию местности. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) работали над уничтожением следов военного присутствия боевиков в районе населенных пунктов Эль-Харра и Джасим.

Провинция Идлиб

Возобновились взаимные перестрелки между силами САР и боевиками в южной части региона. Как передает информационный портал Masar Press Agency, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по местам базирования джихадистов террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***, в районе населенных пунктов Маарет-Хурма, Ат-Тах и Тахтая. Как известно, начало вооруженного противостояния на данном направлении было спровоцировано ударами боевиков по районам, подконтрольным правительственными войскам в соседней Хаме.

Провинция Ракка

Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что над северными районами Ракки недалеко от города Тель-Абьяд были замечены турецкие вертолеты. Предполагается, что ВВС Турции были задействованы здесь в рамках разведывательной операции. Напомним, ранее воздушной атаке турецкой авиации подверглись позиции «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на северо-востоке соседней Хасаки, в результате чего был уничтожен склад с ракетами, а также два моста. Как известно, Анкара планирует развивать наступление на севере Сирии с целью зачистки приграничных территорий от радикальных курдских формирований, которые, как утверждают турецкие власти, угрожают национальной безопасности Республики.

Между тем поступает информация о дезертирстве ряда курдских бойцов. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (slmhktn), 28 членов Отрядов народной самообороны (YPG) сдались туркам в провинции Шанлыурфа. Предполагается, что они были направлены на фронт курдами в рамках принудительной мобилизации, ввиду чего бежали при первой появившейся возможности.

В свою очередь Анкара продолжает стягивать силы к границе САР. Так, турецкие танковые войска заняли позиции вблизи города Акчакале, расположенного недалеко от сирийского Тель-Абьяда. По данным Telegram-канала (NovostiDamask), на передовую линию также прибыли корреспонденты турецких новостных агентств, которые будут заниматься освещением событий.

Провинция Хасака

Twitter-канал (BarzanSadiq) сообщает о том, что силы возглавляемой США международной коалиции продолжают поставлять курдам технику и снаряжение, несмотря на отвод войск. Так, в регион прибыл очередной военный конвой.

Американский сенатор Линдси Грэм заявил о том, что в случае если Турция начнет наступление в Северной Сирии, США введут санкции, а также будут требовать отстранения Республики от членства в НАТО. Тем временем американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter (realdonaldtrump) пост, сообщив, что США имеют хорошие отношение с Турцией, но не намерены отказываться от курдов. Он отметил, что Вашингтон продолжит финансировать SDF и снабжать их оружием.

1 Организация запрещена на территории РФ.