«Лидеры России» — конкурс лучших управленцев страны. ФАН-ТВ

«Лидеры России» — конкурс, направленный на развитие системы социальных лифтов в России. Он создан для поиска, развития и поддержки перспективных руководителей, у которых развиты лидерские качества и управленческие компетенции.

В Москве презентовали нововведения конкурса, который проходит уже третий год. Владимир Путин 4 октября поддержал запуск нового сезона конкурса управленцев.

В этом году впервые в конкурс вводят специализацию. Если раньше лидеры из разных сфер сражались вместе, то теперь можно будет выявить лучшего в своей сфере. Участники смогут выбрать три направления: здравоохранение, наука, финансы и технологии. Кураторство над специализациями, как и в прошлые года, возьмут на себя выдающиеся деятели страны разных отраслей.

Наставники отбирают лидеров по анкетам. Одним из таких учителей выступает заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, а также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Мы были услышаны. Мы активно поднимали вопрос о необходимости профилизации конкурса «Молодые лидеры России». И для нашей отрасли это особенно актуально»,— считает Вероника Скворцова.

«Лидеры России» — не просто конкурс, это шанс зарекомендовать себя на всю страну. Что уже получилось у победителя второго сезона Константина Романова. Его наставником была Вероника Скворцова. После победы Константина правительство Москвы предложило ему работу в Департаменте здравоохранения.