Украинские националистические батальоны демонстрируют неподчинение президенту Владимиру Зеленскому, а проведение силовой операции по их выводу с фронта может привести к краху государства. В ближайшем будущем так называемые «добробаты», состоящие из националистов, будут «перемалывать» с одной стороны защитники Новороссии, с другой — ВСУ. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал командир 1-го батальона территориальной обороны (БТрО) Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Сергей Попов, позывной Длинный. Его позиции находятся в районе села Озеряновка под Горловкой.

Он отметил, что сейчас нацбатальоны находятся в составе ВСУ.

«А то, что идет неподчинение нескольких бригад, уже и так всем понятно, — констатировал защитник ДНР. — Обстрелы по-прежнему продолжаются — в принципе, от всех бригад. Это 53-я, 92-я, 93-я и другие. То есть они дают понять, что отказываются выполнять приказы действующего президента Украины, что никто ничего никуда не собирается отводить. Другое дело, что они это делают неофициально, по-тихому, а теперь заявляют об этом уже официально. То есть здесь идет полное неподчинение президенту».

Попов напомнил, что Зеленский приказал вывести и «Азов», и «Айдар», и другие батальоны.

«Посмотрим, что из этого получится. Есть подозрение, что у них будет даже силовая операция по выводу Билецкого (командира полка «Азов». — Прим. ФАН) и других подразделений, которые не будут подчиняться Зеленскому. Ну, а там только одному богу известно, что будет. Оружия достаточно и у националистов, и, естественно, у ВСУ. Как бы у них полностью не рухнула внутренняя политика на таких основаниях», — рассуждает Попов.

Что же касается возможности ВС ДНР противостоять боевикам, то, по словам военного, группировка ВСУ составляет больше 250 тысяч.

«И если даже при такой группировке Украина не рискнула вести наступательные действия, то и эти батальоны навряд ли что-то сделают. Получается, их просто будут перемалывать с двух сторон и все», — уверен он.

Напомним, подчиненный бывшего лидера запрещенного в России «Правого сектора»1 Дмитрия Яроша, замкомандира «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт пообещал, что в случае отвода войск в Донбасс зайдут тысячи радикалов.

«Мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек. Через добровольцев прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена полная мобилизация, мы ни одного метра украинской земли не отдадим».

Нелишним также будет напомнить и о том, что 1 октября официальный представитель Киева на переговорах контактной группы в Минске Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера». Документ предполагает отвод техники и вооружений от линии разграничений в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

6 октября лидер леворадикальной организации «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что боевики «нацкорпуса» заняли населенный пункт Золотое, который ранее находился под контролем Народной милиции ЛНР.

1 Организация запрещена на территории РФ.