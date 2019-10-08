Курды признались, что планируют просить защиты от Турции у властей России и Сирии

Главари курдских формирований, занимающих сирийские территории за Евфратом, заявили, что, возможно, обратятся за помощью к властям РФ и САР в случае полного вывода войск США из приграничных северных районов арабской республики, передает информагентство Reuters. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Представители оккупационных курдских властей на северо-востоке Сирии признались, что планируют возобновить диалог с официальным Дамаском и российской стороной, если Соединенные Штаты все-таки откажутся поддержать их перед лицом турецкой угрозы.

А похоже, что именно так Демократическим силам Сирии (SDF) и придется поступить, поскольку Белый дом еще вчера заявил о намерении убрать контингент из планируемой Анкарой «зоны безопасности», после чего первые подразделения уже были передислоцированы южнее.

Необходимо отметить, что такая ситуация повторяется уже не в первый раз. Накануне предыдущей турецкой операции «Оливковая ветвь» Вашингтон также отрекся от курдов, из-за чего они были вынуждены просить помощи у Сирийской арабской армии (САА). Правительственные силы тогда были готовы взять Африн под свой контроль и помешать вторжению Анкары, однако SDF отказались от этих условий и в итоге фактически «подарили» данный кантон на северо-западе провинции Алеппо туркам.

Однако, несмотря на это, курды продолжали сотрудничество с США. В итоге теперь они вновь наступили на те же грабли. Но будет ли Дамаск готов снова пойти навстречу? И не является ли заявление «Демократических сил» попыткой вновь привлечь внимание Соединенных Штатов?

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отметил в беседе с корреспондентом ФАН, что курды в погоне за несбыточной мечтой о собственном государстве не видят реального положения дел. Им кажется, будто бы это они используют США в своих целях, но действительность уже который раз показывает, что все как раз наоборот.

«На определенном этапе этой весьма сложной сирийской «игры» бойцы SDF, как им казалось, «оседлали» американцев, уверенные, что на них они приедут в прекрасное будущее. У них появились вооружения, деньги, и на какой-то момент курды даже почувствовали себя самостоятельными. Но вскоре законное правительство САР с помощью стран-друзей смогло вновь набрать силу и стало играть решающую роль в конфликте. Тогда «Демократические силы» начали попытки установить диалог и с Дамаском, но тут же поняли, в какую на самом деле зависимость они попали от США. Теперь их позиция очень неустойчива. Тактика SDF оказалась настолько ненадежной, что вот они опять один на один против Турции», – указал наш собеседник.

С другой стороны, американцы еще могут отыграть назад: политические элиты в Штатах уже в который раз не могут договориться друг с другом по поводу Сирии, а это значит, что в любой момент ситуацию могут снова взять в руки внутренние противники президента Дональда Трампа.

«Сам американский лидер неоднократно высказывался в пользу полного сворачивания сирийской кампании США, но уже сенаторы затем переквалифицировали его высказывания. Демократы всегда говорили о поспешности решений Трампа и о том, что глава Белого дома не понимает ситуации. Так что нельзя исключать, что конкуренты нынешнего президента опять одержат верх. Тем более все хорошо знают, что Вашингтон может легко пообещать что-либо, но в итоге не сделать этого», – обратил внимание эксперт.

Он также заметил стремление курдов вести диалог не только с Дамаском, но и с российскими дипломатами. По его мнению, это говорит о том, что все участники кризиса, вне зависимости о того, на какой они стороне, осознают решающую роль РФ в процессе урегулирования.