Москва, 8 сентября. Расследование Федерального агентства новостей «Анатомия протеста 2019» подтвердило верность Вашингтона и других стран Запада своему многолетнему «старинному рецепту» вмешиваться во внутренние дела других стран, считает политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Кроме того, по мнению эксперта, события, проанализированные в фильме, соответствуют и другой древней англосаксонской традиции — «поддерживать внутренние раздоры на территории страны-противника». Он подчеркнул, что доверяет информации ФАН.

«Они уже не раз оказывались правы, даже когда их политические оппоненты шумно сомневались», — подчеркнул политолог в комментарии Nation News.

Он обратил внимание, что, согласно данным расследования, Штаты использовали спецагента ЦРУ Стивена Секстона для пособничества «российской оппозиции». Организации митингов по всему миру Секстон посвятил аж целых 15 лет жизни. Главной целью подельничества соратников блогера Навального со спецагентом было получение «эффективной антироссийской картинки» для СМИ США. С ее помощью, как подчеркнул Вассерман, Белый дом пытается оправдать любое вмешательство в дела других государств, однако акция провалилась и ситуацию в России раскачать не удалось.

Напомним, серия незаконных митингов прошла в Москве минувшим летом, после этих сходок и в Госдуме, и в Совете Федерации заявили о том, что эти беспорядки были организованы извне. В результате поиска «чутких координаторов» этих сборищ Федеральное агентство новостей смогло выйти на след главы Бюро региональной безопасности посольства Госдепа США в Москве Стивена Секстона. Ценные указания он раздавал в штабе так называемого ФБК Навального в самый разгар запрещенных акций.

При этом официальные данные о Секстоне крайне сложно обнаружить в открытых источниках. Не исключено, что эту информацию просто зачистили. Его фамилия однако есть в официальных списках посольства Госдепа США. Он числится руководителем Бюро региональной безопасности дипмиссии. Данное бюро выполняет функции службы безопасности, разведки и контрразведки. Компетенция структуры очень обширная: от розыска преступников, до обеспечения безопасности дипломатов. Агенты этого бюро создали систему поощрений за стукачество на людей, находящихся в розыске. Программу назвали «Награда за справедливость». Ее участие предусматривает обязательное сотрудничество с ЦРУ. Именно поэтому американские разведчики часто занимают посты в Бюро региональной безопасности и при этом активно «трудятся» в других странах мира под видом дипломатов.

Одним из таких шпионов как раз и является Секстон. Он успел поработать в Туркмении, Сербии, Багдаде, Афганистане. Отметился и на Ближнем Востоке. Его визит в Ирак по «чистой случайности» совпал с разгулом террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. В 2015 году он стал главой Бюро региональной безопасности посольства США в Сеуле. Причем назначение произошло, когда страну охватили массовые погромы и беспорядки.

И вот в 2019 году он явился в штаб ФБК для поддержки блогера Навального и его соратников. К слову, сам Навальный за организацию запрещенных акций успел отсидеть 30 суток в СИЗО, под арест попали и другие организаторы митингов, некоторые, правда, поспешили сбежать за границу. И вот, чтобы «протестный накал» не спадал Вашингтон прислал в Москву своего гонца.

1 Организация запрещена на территории РФ.