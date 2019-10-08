Диспетчеры такси рассказали о самых странных заказах клиентов

Москва, 8 октября. Диспетчеры такси рассказали о самых необычных заказах потенциальных пассажиров. Клиенты ищут любовь, провозят «получеловека» и просят водителей найти их посреди леса.

Большинство людей при заказе такси уже пользуются специальными приложениями, однако в далеке от больших городов машины вызывают по старинке — позвонив на номер диспетчера. Как оказалось, в адрес последних иногда поступают крайне странные заказы.

Проработавшая два года в этой профессии Вера запомнила даму, которая просила предоставить ей квитанцию-отчетность после поездки, где были бы указаны место подачи такси, маршрут и время следования, а также адрес прибытия.

«У меня скандал в семье, — объяснила свою просьбу пассажирка. — Были пробки на дороге, я опоздала с работы домой, а муж ревнивый, грозится побить меня, не верит, что так долго ехала».

Как оказалось, такой документ действительно можно получить, однако о его необходимости нужно сообщать заранее.

Есть в запасе у диспетчеров и истории про любовь. Вера рассказала, как девушка слезно просила ее «найти голубоглазого таксиста», который подвозил ее накануне. Как оказалось, у девушки не было денег, чтобы оплатить проезд, и она предложила молодому человеку поехать в гостиницу.

«А когда утром проснулась, то его уже не было, — делилась переживаниями собеседница в трубке. — Он мне так понравился!»

Как оказалось, некоторые люди заказывают такси, чтобы просто романтично провести время. Диспетчер Светлана вспомнила одну из самых необычных причин отказа водителя от клиента.

«Говорит: я бы с удовольствием выполнил заявку женщины, но у меня магнитола сломана», — вспоминает она и поясняет, что девушка хотела просто покататься по городу под музыку.

С особой любовью диспетчеры относятся к грибникам. Любители «тихой охоты» выходят из лесса на трассы в неизвестных местах и просят забрать их, хотя они не знают, где находятся.

«Мы стараемся помочь человеку: просим узнать точное местонахождение по дорожным указателям, — приводит слова Светланы «Аргументы и факты». — В таком случае есть большая вероятность, что за грибником приедут».

А некоторые пассажиры для того, чтобы сэкономить, готовы сделать самые неожиданные заявления. Проработавшая три года диспетчером Юлия вспомнила семью, которая хотела на одной машине провезти пятерых человек — двух взрослых и трех детей. Сотрудница такси пояснила, что в таких случаях надо заказывать две машины.