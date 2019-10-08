Роскомнадзор подпишет соглашение о сотрудничестве с интернет-регулятором Китая

Москва, 8 октября. Представители Роскомнадзор и администрации киберпространства Китая планируют подписать соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

По его словам, Роскомнадзором и администрация киберпространства Китая осуществляют тесное сотрудничество на протяжении нескольких последних лет. Представители ведомств подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве 20 октября на полях VI Всемирной интернет-конференции, которая состоится в китайском Учжене.

«Предметом соглашения является сотрудничество Роскомнадзора и администрации киберпространства КНР, прежде всего в области противодействия распространению запрещенной информации» — пояснил Ампелонский.

В июле 2019 года состоялась встреча главы Роскомнадзора Александра Жарова с главой канцелярии Центральной комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по информатизации и сетевой безопасности Чжуанем Жунвэнем.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере инфо-коммуникационных технологий. Кроме того, китайским коллегам были представлены доклады о деятельности Роскомнадзора в сфере обеспечения безопасности российских граждан в информационном пространстве и пресечению противоправной деятельности в Интернете.