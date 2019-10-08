Стало известно, когда выйдет новая PlayStation 5

Москва, 8 октября. Японская корпорация Sony объявила о выходе новой консоли, которая получила название PlayStation 5. Консоль следующего поколения выйдет уже в 2020 году.

Ранее Sony не оглашала название консоли, говорилось лишь о «следующей PlayStation». Однако в новом релизе консоль официально получила название PS5. Она появится в продаже до конца 2020 года.

Кроме того, Sony раскрыла и некоторые характеристики новой консоли. PS5 получила улучшенную функцию тактильной отдачи и программируемое сопротивление курков (L2/R2). Также улучшился и спикер на контроллере, что позволит лучше погрузиться в игру. Контроллер оснастят USB Type-C для зарядки и игры по проводу. Самым же важным нововведением стал высокоскоростной SSD, что сделает PS5 значительно быстрее. Ожидается, что PS5 будет чуть тяжелее DualShock 4.

Ранее разработчик студии BoxFrog Games Тим Эш поделился ожиданиями от новой консоли PlayStation 5.