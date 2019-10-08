Голос, который объединяет. Патриотизм в жизни и творчестве Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина пользуется бешенным успехом не только на родине, но и за рубежом: иностранные слушатели без ума от ее голоса. Но больше всего она любит петь для соотечественников: ей важно вдохновлять граждан России своим творчеством.

Полина стала одной из главных звезд российской эстрады после того, как заняла второе место на Евровидении-2015 с песней Million Voices (Миллион голосов). Несмотря на сложные отношения между Россией и Европой — в 2015 году еще не улегся скандал, связанный с воссоединением Крыма и РФ — зрители «Евровидения» по достоинству оценили талант Гагариной. Песней она напомнила, как важно с теплом и добротой относиться к окружающим вопреки временным трудностям и разногласиям.

После ошеломительного успеха на главном европейском музыкальном конкурсе Гагарина заняла первые строчки во многих западных чартах. Ее стали приглашать выступить не только в странах ближнего зарубежья и Европы, но и в Азии. Певица отправилась в гастрольный тур. Кстати, ее выступление в Латвии грозились отменить. Все дело в том, что петь Гагарина собиралась на русском языке. Латвийские власти усмотрели в этом, ни много ни мало, угрозу национальной безопасности. Однако простым жителям неинтересны политические дрязги, а потому встретили российскую певицу в Прибалтике очень тепло.

Вернувшись в Россию, Гагарина продолжила профессиональную деятельность. Но музыка для нее — нечто больше, чем просто работа: весь свой талант Гагарина посвящает соотечественникам. В день России, например, Полина спела для жителей Нижнего Новгорода бесплатно. Кроме того, она регулярно дает уроки вокала на безвозмездной основе. По словам певицы, для нее очень важно помогать тем, у кого в силу обстоятельств нет возможности быть услышанным.

Родина для Гагариной — нечто большее, чем место рождения. Патриотизм Гагарина видит в единстве соотечественников, в преданности интересам Отчизны. Темы сплочения, объединения — одни из главных в ее творчестве.