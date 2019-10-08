Адвокат рассказал, кто сообщил в полицию об убийстве Хачатуряна

Москва, 8 октября. Мария Хачатурян звонила в полицию с признанием в убийстве отца, а не Ангелина, сообщил адвокат средней сестры Алексей Паршин.

По его словам, в правоохранительные органы обратилась Мария, которая была признана невменяемой. Согласно экспертизам, в течение первых трех суток после убийства отца состояние девушки было нестабильным и могло оказать влияние на ее действия и поведение, добавил Паршин. Речь, в частности, идет о звонках в полицию и скорую помощь, о нанесении травм друг другу.

«В связи с этим ее действия нельзя расценивать как последовательные, понятные ей самой и окружающим. Кстати, нестабильным было состояние и Крестины и Ангелины», — отметил защита Ангелины Хачатурян в беседе с телеканалом «360».

В конце июля прошлого года было найдено тело Михаила Хачатуряна с признаками насильственной смерти, напомнила «Газета.ру». В убийстве мужчины обвиняются его дочери — Крестина, Ангелина и Мария. Подозреваемые признались, что регулярно подвергались дома физическому и психологическому насилию. В сентябре прошлого года Басманный суд Москвы освободил девочек из СИЗО, где они пробыли два месяца, и изменил меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.