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Глава СК РФ обсудил борьбу с террористами на Северном Кавказе

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Глава СК РФ обсудил борьбу с террористами на Северном Кавказе

Пятигорск, 8 октября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета.

Участники заседания проанализировали обстановку на Северном Кавказе и результаты реализации мер по борьбе с преступлениями террористической направленности в СКФО. Руководитель НАК и глава ФСБ РФ Александр Бортников сообщил о предотвращении 15 терактов в этом году. Кроме того, по его данным, спецслужбы смогли ликвидировать 30 ячеек террористов.

Привел Бортников и статистику террористических преступлений. В 2019 году в этом регионе было совершено два таких преступления, в минувшем году их было шесть, а в 2017 году — 15.

Особое внимание было уделено вопросам по антитеррористической защите мест массового пребывания людей, объектам транспорта, социальной сферы и энергетики. Участники подчеркнули, что при оценке работы руководителей антитеррористических комиссий главными критериями являются эффективность принимаемых мер по устранению террористических угроз, а также положительная обстановка в регионе.

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