Сотрудник посольства США Секстон мог заметать в ФБК следы американских денег — Михайлов

Расследование Федерального агентства новостей о вмешательстве США в выборы в России вскрыло интересные факты об агенте ЦРУ Стивене Майкле Секстоне. Как сообщил ФАН источник в структуре Алексея Навального, глава Бюро региональной безопасности (RSO) посольства Госдепартамента США в Москве посещал офис так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» в разгар несанкционированных акций и уличных беспорядков в столице летом 2019 года.

Как удалось выяснить ФАН, Секстон с 2001 года занимал аналогичные должности в американских посольствах и консульствах в странах, где происходили народные волнения и даже госперевороты: Туркменистан, Афганистан, Сербия, Ирак, Южная Корея, Южный Судан и так далее. И везде он руководил службой безопасности, в функции которой, помимо всего прочего, входят разведка и контрразведка, которые не могут вестись без сотрудничества с американскими спецслужбами.

Более того, информация о Секстоне в открытых источниках весьма скудна, а его единственное фото анфас с сайта Госдепа не распознается через технологию Face ID — складывается впечатление, что данные об этом человеке специально зачищали. При этом он упоминается в архивах WikiLeaks, которые указывают на связь Секстона с Хиллари Клинтон.

«Под послом США задымилась сковородка»

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик и экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов не сомневается, что американцы сотрудничают с ФБК. Об этом он заявил, комментируя результаты расследования ФАН о Стивене Секстоне. Однако он отметил, что не знает этого человека и не может утверждать наверняка, что именно тот делал в офисе ФБК.

«То, что они тесно взаимодействуют — спору нет. Более того, мое глубокое убеждение — под послом США в России начала дымиться сковородка из-за летних событий в Москве. Потому что посол США и его аппарат не смогли выполнить задач, поставленных перед ним, а именно — стимулировать различные процессы, вывести на улицы огромное количество людей и так далее. Конечно, мы предполагаем, что США оплачивали какие-то акции, и сегодня они, конечно, очень серьезно заволновались. Потому что для них очень важно, чтобы не было доказательств американского финансирования беспорядков, которые могут всплыть в связи с возбуждением уголовного дела в отношении ФБК. Им важно, чтобы их уши не вылезли», — сказал Михайлов в беседе с ФАН.

Он предположил, что Секстон, будучи главой службы безопасности посольства США в Москве, которая «имеет достаточно широкие функции, потому что с одной стороны она защищает представителей дипмиссии, а с другой — выполняет некие деликатные поручения», мог появиться в офисе ФБК после возбуждения уголовного дела в отношении этой организации.

Секстон и деньги на беспорядки

«Если Секстон приходил в ФБК после возбуждения этого уголовного дела, то он вполне мог интересоваться, какие документы изымали, на чем можно погореть, какая финансовая информация о переводах, осуществляемых через посольство США или какие-то фонды, могла попасть к российским правоохранителям. Вот это их очень серьезно волнует. Потому что, если мы их поймаем в этой ситуации, это будет уже объективная реальность, а не наши домыслы», — отметил Михайлов.

Напомним, о возбуждении уголовного дела по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» против ФБК стало известно 3 августа 2019 года. В связи с этим Следственный комитет России заблокировал счета ФБК и региональных штабов Навального. По версии следствия, в 2016-2018 годах сотрудники так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» получили от третьих лиц крупную сумму в валюте и рублях, зная о преступном происхождении этих денег, и через банкоматы перечислили их на счета ФБК.

«Нелегальная резидентура ЦРУ»

Историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный назвал ведомство, которым руководит Секстон, подразделением внутренней контрразведки США.

«Надо понимать, что RSO — это внутренняя контрразведка при ЦРУ. Это спецслужба в спецслужбе. Она создана в первую очередь для обеспечения безопасности посольств США на территории других стран, в том числе в России. Но в ее функции также входит отслеживание финансовых потоков, которые выделяются финансовым департаментом ЦРУ на проведение активных спецмероприятий в других государствах. Это деньги, которые получает тот же ФБК как НКО — иностранный агент. Таких, как эта организация, в России зарегистрировано около 40. И Бюро региональной безопасности посольства США в Москве следит, как эти НКО отрабатывают американские деньги, выделяемые по закрытым строчкам бюджета США», — сказал Малеваный.

Малеваный назвал RSO «фактически нелегальной резидентурой ЦРУ».

«У них нет этого статуса, но фактически они исполняют роль нелегальной резидентуры. А руководитель RSO напрямую подчиняется первому секретарю американского посольства, то есть легальному резиденту. И мы знаем, что посольство США — это на 80% разведчики ЦРУ и на 20% — дипломаты. Но так не везде, конечно. Состав RSO везде разный. Там, где Вашингтон считает, что нужна цветная революция, что его военно-политические интересы страдают, там в RSO бросают наибольшее количество сотрудников. Сегодня в посольстве США в Москве работают почти пять тысяч человек, из которых контрразведчиков — 30%», — объяснил историк спецслужб.

Он подчеркнул, что в RSO, которая является довольно специфичной внутренней контрразведкой, работают высокопрофессиональные люди.