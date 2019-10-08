В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей мессенджеров

Москва, 8 октября. Пользователей e-mail сервисов и мессенджеров могут разрешить блокировать в России за рассылку запрещенной в стране информации, сообщил один из авторов соответствующего законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу. Соавторами Клишаса выступили сенаторы Людмила Бокова, Александр Башкин и Александр Карлин.

Клишас уточнил, что документ вводит понятие «организатор сервиса обмена сообщениями». Законопроект распространяет на электронные почтовые сервисы нормы закона на мессенджеры и определяет соответствующее наказание за их нарушение.

«Одновременно законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки, — приводит слова сенатора РИА Новости. — Так, на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения».

Ранее Роскачество исследовало наиболее популярные мобильные приложения мессенджеров в российском сегменте магазинов App Store и Google Play. В список исследуемых вошли 49 приложений.