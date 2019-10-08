В России введут дополнительный механизм контроля за пожертвованиями граждан

Госдума приняла в первом чтении проект, предполагающий установление дополнительного механизма контроля за пожертвованиями россиян. Автором инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это важный шаг, нацеленный на снижение возможности обмана граждан в благотворительной сфере. Он предлагает урегулировать проблему сбора наличных пожертвований посредством благотворительных ящиков», — рассказала один из авторов, депутат Наталья Костенко.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту, использование таких ящиков — «это самый популярный, но и самый непрозрачный способ сбора благотворительных средств в нашей стране».

«Различные исследования говорят о том, что россияне предпочитают совершать небольшие пожертвования — от 500 рублей до 2 тысяч рублей, что называется, по велению души — на улицах, в супермаркетах. Особенно если это не требует от них заполнения каких-либо бумаг, то есть через ящики», — указала член фракции «Единой России».

Она отметила, что проследить, сколько денег собрано и куда они были направлены, очень сложно. Кроме того, мошенники часто используют названия или части символики известных фондов, что снижает уровень доверия к таким организациям среди граждан.

«Мы предлагаем запретить сбор средств с помощью ящиков для пожертвований для НКО, не имеющих по уставу права заниматься благотворительной деятельностью. НКО смогут устанавливать стационарные ящики, только заключив договор с собственниками помещения, например магазина», — обратила внимание Костенко.

Без договора «любая емкость для денег будет считаться незаконной», исключением станет случай, когда она установлена в помещении самой НКО, уточнила депутат.

«Мы также предлагаем ограничить сбор пожертвований вне помещения. Законопроектом разрешается временно размещать ящик, например, на городском празднике, имея только письменное разрешение организатора мероприятия, или публичном уличном мероприятии самой благотворительной организации», — сказала она.

Документом предусмотрено «введение процедуры выемки денег из ящика с участием сторонних наблюдателей», отметила парламентарий.