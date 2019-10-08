Прощальный тур «Ленинграда» завершится концертом в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 октября. Музыкальная группировка «Ленинград» вместе с фронтменом Сергеем Шнуровым даст последний концерт своего стадионного тура в петербуржской «Газпром Арене».

Кульминационный концерт группы на ее исторической родине состоится 12 октября. Ранее «Ленинград» собрал стадионы фанатов таких российских городов, как Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Ростов-на-Дону.

По предварительным данным, финальный концерт тура в Петербурге посетят 55 тысяч зрителей. Сергей Шнуров раскрыл секрет популярности группы, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Секрет нашего успеха в том, что мы очень долго делаем довольно уникальный продукт, и так больше никто не может», — считает Шнуров.

Пока что самым «огненным» группа считает выступление в Нижнем Новгороде, а концерт «Ленинграда» в «Екатеринбург Арена», по заверениям директора стадиона, собрал больше народа, чем Чемпионат мира по футболу.

«Дальше стремиться уже некуда. В составе «Ленинграда» мы всего достигли», — отметил глава группы.

Ранее Шнуров сообщил о роспуске группы. После этого «Ленинград» сменил логотип, а также выпустил два клипа, похожих на музыкальные игровые короткометражки — «Кабриолет» и «Иисус».

Прощальное шоу «Ленинграда» продлится около 2,5 часов. На разогреве у группировки выступит барабанное шоу Drumtime. Начало — в 20.00.