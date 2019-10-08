Россия и Белоруссия на текущей неделе проведут переговоры по газу

Минск, 8 октября. Москва и Минск на текущей неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год. Об этом сообщил глава министерства энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

По его словам, переговоры по вопросу поставок российского газа в Белоруссию состоятся на этой неделе. Он также добавил, что в настоящее время Москва и Минск работают над созданием интеграционной дорожной карты, которая будет предполагает создание единого рынка газа в рамках Союзного государства. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года. Документ предполагает образование единого политического, экономического и таможенного пространства.

«Занимаемся дорожными картами, готовим их. Вопрос ценообразования на природный газ будет рассматриваться после подготовки этих дорожных карт», — пояснил Каранкевич.

Министр отметил, что в следующем году Белоруссия может сократить объемы импорта российского газа в связи с запуском Белорусской АЭС.

В 2019 году прекращается действие контракта на поставку российского газа в Белоруссию. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск должен получать газ по цене, уровень которой равен стоимости топлива на внутрироссийском рынке. В настоящее время Белоруссия покупает у России газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. При этом президент Белоруссии настаивает, что цена на российский газ для Минска должна составлять 60 долларов за одну тысячу кубометров.