Аксенов рассказал о планах увеличить разработку газовых месторождений Крыма

Симферополь, 8 октября. Крым намерен увеличить разработку газовых месторождений, написал в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов, подчеркнул, что полностью поддерживает заявление российского министра энергетики Александра Новака о том, что РФ продолжит освоение нефтегазовых месторождений Крыма в долгосрочной перспективе. У полуострова в этом плане большой потенциал, сообщил чиновник.

«В рамках программы перспективного развития ГУП РК «Черноморнефтегаз» планируется довести годовой объем добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиардов кубометров, в 2035 году — до 2 миллиардов», — говорится в сообщении Аксенова.

Глава Крыма добавил, что для наращивания добычи углеводородов следует продолжать геологоразведочные работы на новых объектах, поскольку это способно увеличить запасы газа.