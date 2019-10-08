Москва, 8 октября. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России располагает информацией о подготовке в Москве массовых беспорядков в период выборов, заявил глава комиссии Андрей Климов.

По словам Климова, речь идет о подготовке массовых протестов в период с 30 мая по 12 сентября 2019 год, то есть во время выборной кампании.

«Важно, что, хотя в исследуемый период попытки вмешательства мы фиксировали, но их итоговая результативность оказалась отнюдь не той, на которую рассчитывали за рубежом. У сенаторской комиссии есть материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве», — заявил Климов.

Выборы в Москве прошли в единый день голосования, 8 сентября. Во время избирательной кампании в Мосгордуму было зафиксировано большое количество правонарушений, в том числе незаконные митинги. Значительная часть правонарушений проводилась при поддержке иностранных сил.

Федеральное агентство новостей представило расследование, посвященное вмешательству иностранных государств во внутренние дела России. ФАН выяснило, что сотрудник американского посольства в РФ Стивен Секстон, который занимает должность начальника безопасности, проводил тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального. Секстон учил участников незаконных митингов устраивать провокации и оказывать противодействие правоохранителям.

Примечательно, что Секстон, попавшийся на сотрудничестве с российской оппозицией в Москве, более 15 лет организовывает беспорядки и митинги по всему миру. Присутствие Секстона неизменно совпадало с началом акций протеста и беспорядков в «подопечных» государствах. Секстон являлся куратором протестов в Туркмении, Афганистане, Сербии и Ираке. Более того, работа Секстона в иракской Басре совпала со становлением запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ) и ее распространением по Ближнему Востоку.

1 Организация запрещена на территории РФ.