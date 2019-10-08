Зачем США железный занавес в мире, напичканном ядерными боеголовками? Колонка Евгения Беня

На сайте комитета Палаты представителей по международным делам США представлено письмо его председателя Элиота Энгеля с протестом в связи с вероятными планами Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

«Я глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация [президента США Дональда] Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия», — заявил Энгель.

В письме не детализировано, о каких конкретно сообщениях идет речь. Оно направлено советнику президента по национальной безопасности Роберту О’Брайену.

Специально для Федерального агентства новостей ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень.

На сегодняшний день, когда основополагающие принципы хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975), и, прежде всего, такие, как невмешательство во внутренние дела; неприменение силы или угрозы силой; нерушимость границ; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, целенаправленными и планомерными усилиями США оказались дискредитированы, именно ДОН является уникальным международным документом реального сдерживания от сползания к глобальной войне и мировой катастрофе.

Этим договором, заключенным в 1992 году, устанавливается режим открытого неба для создания возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Сейчас в договоре участвуют более 30 государств, Россией он ратифицирован в 2001 году. В рамках договора действует система квот на облеты. Россия и Белоруссия (они считаются одной группой) ежегодно проводят десятки миссий наблюдения над другими участвующими в договоре государствами, которые в свою очередь проводят десятки наблюдательных полетов над российской территорией.

Так, в сентябре этого года американские и канадские наблюдатели выполнили полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу, а российские специалисты пролетели над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии на самолетах наблюдения Ан-30Б и Ту-154М-ЛК-1.

С одной стороны, комментируя для РИА Новости письмо Элиота Энгеля, экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов отметил, что современный уровень развития российских разведывательных технологий позволяет получать необходимую информацию, не прибегая к наблюдательным полетам.

С другой же стороны следует отметить, что с точки зрения долгосрочной политической стратегии, отказ от Договора по открытому небу де-юре означал бы едва ли не полный отказ от какой бы то ни было широкой международной системы взаимного контроля, а значит — откат системы мировой безопасности к состоянию до Второй мировой войны. К ситуации в мире до оснащения ведущих стран ядерным оружием.

Кстати, на днях в прошлом стратег Пентагона, полковник ВВС в отставке Терри Томпсон в статье в Washington Times буднично и запросто, как это теперь принято в США, напомнил про «российскую угрозу» в связи с исследованием Принстонского университета, по которому за последние два года вероятность ядерной войны между Россией и США резко увеличилась, а вероятный ядерный конфликт приведет к гибели около 34 миллионов американцев уже в первые несколько часов. В последнее время в Штатах, никогда ранее не участвовавших в больших войнах, несущих массовую опасность для американского населения, рассуждения о возможной глобальной войне становятся привычным трендом. Судя по всему, американские политики перестали отдавать себе отчет в том, что у такой войны победителей не будет по определению и, скорее всего, она завершится всемирным суицидом.

Если рассуждения о глобальной войне становятся модным ток-шоу, то в сознании размывается понимание последствий ядерной катастрофы для миллионов людей.

Впрочем, коли в США действительно вопрос об отказе от Договора по открытому небу встанет ребром, это будет не удивительно и увенчает спровоцированный Вашингтоном разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией в этом году и заранее предпринимаемые попытки отказа от пролонгации в 2021 году Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действующего с 2011 года.

Только ДРСМД и СНВ-3 выступали неотъемлемой частью пирамиды российско-американских отношений, а ДОН сам по себе в условиях зыбкости правовых рамок, регулирующих международную безопасность, является уникальной конструкцией, поддерживающей хрупкое состояние мира, по крайней мере, в головах политиков и военных руководителей нескольких десятков стран — членов договора.

Отказ США от Договора по открытому небу означал бы, что США откровенно возводят «железный занавес» в эпоху, когда цивилизация напичкана ядерными боеголовками, а это — ни что иное, как прямая дорога в ад, проложенная намерениями Пентагона по дальнейшему раскручиванию гонки вооружений на основе непомерно разбухающего национального долга. Похоже, старая истина о том, что, когда на сцене висит ружье, то оно обязательно выстрелит, скоро окончательно будет предана забвению в стране, где шоу все больше вытесняет реальность.

На самом деле Договор по открытому небу мог бы, наоборот, помочь в переформатировании системы международной безопасности. Не случайно сейчас президент Белоруссии Александр Лукашенко на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» в Минске предложил странам Европы провести международный саммит под эгидой ОБСЕ или ООН в рамках обновленного Хельсинского процесса. По словам Лукашенко, чтобы избежать глобального конфликта, крайне необходимо договариваться.