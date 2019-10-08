Остер положительно оценил новую возрастную маркировку

Москва, 8 октября. Детский писатель Григорий Остер положительно оценил предложение депутатов Госдумы ввести новую возрастную маркировку произведений литературы, кино и искусства.

Парламентарии переработали законопроект об изменении возрастной маркировки и предложили ввести более общую систему рекомендаций без указания конкретного возраста. Произведения предложили обозначать следующим образом: «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей». Предполагается, что обозначение «18+» в законе сохранится, но теперь организаторам различных культурных мероприятий не нужно будет использовать избыточную промежуточную маркировку, например, «0+» и «6+».

Остер отметил, что не видит ничего плохого, если вместо маркировки «12+», «6+» появятся рекомендательные надписи.

«Но если подобного рода маркировки будут трактоваться законом не как рекомендации, а как запреты родителям читать детям вслух нерекомендованные книги, то это будет уже нарушение конвенции ООН о правах детей», — заявил писатель в комментарии Nation News.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству разработать предложения по совершенствованию закона о защите детей от вредной информации. Глава государства распорядился исключить из закона маркировку «0+».