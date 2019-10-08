В Госдуме указали на несамостоятельность Японии из-за заявлений по Курилам

Японии нужно освободится от американских оккупационных войск и только потом что-то говорить о территории другого государства, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе парламентских прений с лидерами оппозиционных партий сообщил о распространении суверенитета страны на острова, относящиеся к южной части Курил. Он подчеркнул, что позиция Токио на этот счет не меняется.

«Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ФАН). В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности», — сказал японский лидер.

Александр Шерин отмечает, что Японии пришлось подписать невыгодное для себя соглашение с США, которые оккупировали страну еще в 1945 году.

«На территории Японии находятся американские оккупационные войска. Это произошло после того, как США разбомбили Хиросиму и Нагасаки ядерным оружием. Естественно, что Синдзо Абэ и все остальные руководители Японии, которые будут после него, абсолютно несамостоятельны в своих действиях. Особенно это касается внешней политики в отношении РФ. Это раздражитель, который будет делать подобные заявления по указанию своих руководителей», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Территория части острова Сахалина была оккупирована войсками Японии по результатам русско-японской войны 1905 года, напоминает депутат.

«В 1945 году милитаристская Япония подписала безоговорочную капитуляцию перед СССР. Поэтому территория, которая была оккупирована 1905 году Японией, была освобождена советскими войсками. Таким образом, японской стороне нужно радоваться, что на ее территории только американские войска, а нет российских войск. Также Японии необходимо освободиться от оккупационных войск США и после этого хоть что-то говорить о территории другого государства», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели 27-ю встречу во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума 5 сентября. Стороны подтвердили свое стремление к заключению мирного договора и полноценному урегулированию всех отношений Москвы и Токио. При этом Путин подчеркнул, что есть масса вопросов в процессе заключения мирного договора, которые касаются третьих стран, в том числе это вопросы военного, оборонного характера и вопросы безопасности.

Напомним, между Россией и Японией с момента окончания Второй мировой войны нет мирного договора. Условием его заключения Токио ставит возвращение четырех островов южнокурильской гряды: Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир. Свои претензии японская сторона основывает на Трактате о торговле и границах 1855 года.