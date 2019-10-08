Мосгорсуд отправил дело «Седьмой студии» на пересмотр

Москва, 8 октября. Суд отменил возврат уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег по «Седьмой студии» прокурору. В результате дело будет направлено на новое рассмотрение.

Прокурор на заседании указал на ошибку суда нижестоящей инстанции и заявил о необходимости пересмотра материалов.

«Мы неоднократно проверяли суммы. Мещанский суд ошибся, когда указал, что следствие неверно подсчитало сумму. Прошу решение отменить и направить на новое рассмотрение», — сообщил прокурор.

Адвокат Серебренникова Ксения Карпинская высказала возражение и сообщила, что ошибок в финансовых подсчетах не было. Фигуранты дела поддержали ее.

Судья Мещанского суда проявила инициативу, поставив вопрос о возвращении дела «Седьмой студии». Сторона обвинения выступила против и хотела оспорить выводы экспертизы, согласно которой в работе театральной труппы не было признаков воровства.

Ранее защита «Седьмой студии» сообщила, что на реализацию проекта «Платформа» театралами было потрачено 216 миллионов рублей при его стоимости в 260 миллионов, таким образом режиссер сэкономил выделенные государством средства.Дело было прекращено.

По версии следствия, Кирилл Серебренников и продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 миллиона из 214 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» на реализацию проекта «Платформа».

На скамье подсудимых оказались несколько представителей студии. Из всех фигурантов дела свою вину признала только бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Во время заседания женщина рассказала, что «обналичивала» денежные средства и «принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение».